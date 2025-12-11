Федералният резерв на САЩ намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта след края на двудневното си заседание по паричната политика. Референтният краткосрочен лихвен процент спадна до диапазона 3,50-3,75 на сто, най-ниското му ниво от повече от три години - от началото на ноември 2022 година.

Именно по това време Фед се бореше с пандемичната инфлация чрез вдигане на лихвите - най-мощното си оръжие за обуздаване на поскъпването. Сега Доналд Тръмп и администрацията му искат бързи корекции в обратна посока, за да подхранят растежа, но има опасения, че това всъщност може да докара нови проблеми на икономиката.

Така решението на Фед беше взето при безпрецедентно разделение в Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC). Трима членове с право на глас гласуваха против - най-много несъгласни от декември 2014 година, което е знак за дълбоки разногласия в структура, която традиционно работи с консенсус.

Президентите на клоновете на банката в Канзас Сити и Чикаго - Джефри Шмид и Остан Гулсби гласуваха за запазване на досегашните лихвени нива. От друга страна, назначеният през септември от президента Доналд Тръмп член Стивън Майрън се обяви за по-голямо намаление с 0,50 процентни пункта. Той за трети пореден път се разминава с вижданията на колегите си.

В заседанията участват 19 души, от които 12 имат право на глас. Освен тримата гласували против, още четирима участници без право на глас изразиха "леки несъгласия" с решението чрез своите прогнози, като посочиха предпочитание към предишното лихвено ниво от 3,75-4%.

Сигнал за пауза през 2026 година

Заедно с решението Федералният резерв публикува тримесечни икономически прогнози, които сигнализират, че очаква да намали лихвите само веднъж през 2026 година. Седем от членовете на FOMC посочиха, че въобще не желаят понижения на лихвите през следващата година.

"В разглеждането на обхвата и времето на допълнителни корекции на целевия диапазон за федералната лихва, комитетът внимателно ще оценява постъпващите данни, развиващите се перспективи и баланса на рисковете," се казва в изявлението на FOMC.

По отношение на икономиката Комитетът повиши колективната си прогноза за растеж през 2026 г. до 2,3%, с половин процентен пункт повече отколкото очакваше през септември. Очакването е, че личните потребителски разходи - предпочитаният индикатор на Фед за инфлация, ще спаднат до 2,4% през следващата година, надолу от средната оценка от 2,9% за 2025 г.

Очакванията са инфлацията да се запази над целта на Фед от 2% до 2028 година, а безработицата да остане непроменена на нивото си от 4,4%.

Предизвикателна ситуация и несигурно бъдеще

Председателят на Фед Джером Пауъл призна, че решението не е било еднозначно. "Мога да изложа аргументи и за двете страни... Това е труден избор. Винаги се надяваме, че данните ще ни дадат ясна картина... Това е много предизвикателна ситуация", каза той на пресконференция след обявяването на решението.

Пауъл подчерта, че "много голям брой участници се съгласяват, че рисковете са нагоре и за безработицата, и за инфлацията." Въпреки това Пауъл каза, че Фед е "в добра позиция да изчака и да види как ще се развие икономиката."

Решението идва на фона на липса на ключови правителствени икономически данни поради неотдавнашното спиране на американското правителство, но Фед следи отблизо забавянето на месечния растеж на работните места. Данни от ADP показаха, че работодателите са съкратили 32 000 работни места през ноември.

Предстоящата смяна в ръководството на Фед догодина, с края на мандата на Пауъл през май 2026 г. и подготовката на президента Тръмп да номинира негов заместник, добавя допълнителна несигурност към бъдещата парична политика.