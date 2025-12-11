United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, обяви, че успешно е завършила предлагане на свои облигации, деноминирани в евро, с падеж през януари 2032 г. с обща номинална стойност 400 млн. евро.

Емисионната цена на облигациите е на номинал, а облигациите носят купон с фиксиран лихвен процент от 6,25% годишно. Облигациите са листвани на The International Stock Exchange.

Приходите от предлагането ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг на групата, включително погасяване на съществуващa облигационна емисия с падеж през 2027 г., изплащане на усвоени суми по револвираща кредитна линия и отделни други локални кредитни линии, както и за покриване на свързаните такси и разходи. След приключване на рефинансирането се очаква нетният дълг да остане непроменен (без да се включват разходите, свързани със сделката). Финансирането е в съответствие с последователната финансова политика на групата и с подхода ѝ за предварително уреждане на предстоящи падежи на задължения. Успешното предлагане отразява продължаващата подкрепа от страна на облигационерите на групата и силното търсене на кредитни инструменти на United Group на пазарите на еврооблигации.

Сделката следва публикуването на резултатите на United Group за третото тримесечие и за деветмесечието на 2025 г. на 2 декември 2025 г., които показаха годишен ръст както на приходите, така и на коригираната EBITDAal, както и допълнително намаление на задлъжнялостта. За първите девет месеца на 2025 г. приходите се увеличиха с 3% на годишна база до приблизително 2,0 млрд. евро, а коригираната EBITDAal нарасна със 7% до приблизително 680 млн. евро, като приходите за последните дванадесет месеца достигнаха 2,7 млрд. евро (ръст от 4% на годишна база), а коригираната EBITDAal за последните дванадесет месеца - 909 млн. евро (ръст от 9% на годишна база). Към 30 септември 2025 г. нетната задлъжнялост, изчислена на база последните две тримесечия годишна EBITDAal, намалява до 4,3x в сравнение с 4,7x към 30 юни 2025 г., докато брутната задлъжнялост, изчислена на същата база, спада до 4,4x от 4,8x за същия период.

Стан Милър (Stan Miller), Главният изпълнителен директор на United Group, сподели:

"Тази успешна сделка представлява още един вот на доверие от страна на нашите инвеститори в облигации и е естествена следваща стъпка след силните ни резултати за третото тримесечие и деветмесечие. Тя ни позволява да продължим с последователния си подход към управлението на капиталовата структура, като същевременно оставаме фокусирани върху изпълнението на стратегията си на основните ни пазари в ЕС и поддържането на положителния темп в бизнеса."

J.P. Morgan действа като глобален координатор и главен поемател. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International и UniCredit действаха като съвместни глобални координатори и поематели.