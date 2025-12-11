Уолстрийт може да се сблъска с безпрецедентна вълна от гигантски първични публични предлагания (IPO), тъй като частни компании на обща стойност 2,9 трилиона долара обмислят излизане на борсата. Евентуалното IPO на SpaceX би могло да отвори шлюзовете за т.нар. "центикорни" - частни компании с оценка над 100 милиарда долара, пише Bloomberg.

Това поставя опасен въпрос: колко ентусиазирани ще бъдат инвеститорите да прегърнат компании с противоречиви лидери, малка или никаква печалба и оценки, които са толкова "напомпани", че надминават всяка компания, излизала досега на американска борса?

"Медианната пазарна капитализация на компания от S&P 500 е близо 40 милиарда долара - това е напълно различна стратосфера. Компания като SpaceX ще привлече широк кръг институционални инвеститори, както и дребни акционери и е задължителна за притежаване", коментира пред медията Пол Абрахимзаде, партньор в 1789 Capital и бивш ръководител на пазарите на акционерен капитал в Citigroup.

IPO пазарът е в застой от рекордната 2021 година, когато достигна 492 милиарда долара. Компании като SpaceX, Stripe и ByteDance, които преди биха били кандидати за листване, привлякоха оценки в частни финансови рундове, които надминават повечето публични компании - всичко това без да са изложени на публичността, която тримесечното финансово отчитане носи.

"През последните години много хора смятаха, че суперстойностните частни компании нямат нужда да стават публични. Сега тези компании излизат напред, казвайки, че има път към публично листване", смята Стив Студницки, ръководител в отдела за пазари на капитали в UBS за Америка.

Ракетният гигант на Илон Мъск търси оценка от 800 милиарда долара в последния си частен рунд, а при IPO се обмисля дори 1,5 трилиона долара. При 5% публична оферта компанията трябва да продаде акции за 75 милиарда долара - категорично най-голямото IPO в историята.

За сравнение, държавната Saudi Aramco набра 29 милиарда долара при листването си през 2019 година.

Въпреки това експертите поставят въпроси. "Не се безпокоя за капацитета на IPO пазара, ако математиката проработи. Но бих се усъмнил дали OpenAI или SpaceX наистина струват 1 трилион или 800 милиарда долара, базирайки се на това, което разбирам за техните приходи и темпове на растеж," посочва Дейвид Ериксън от Columbia Business School.

SpaceX е пионер в частично многократно използваемите ракети и единствената търговска американска компания, способна да изпраща хора самостоятелно на орбита. Тя управлява и най-голямата сателитна констелация, предоставяща широколентов интернет на над 8 милиона клиенти.

От друга страна, публичното листване може да усложни капиталоемките планове на SpaceX, като развитието на гигантската ракета Starship. Мъск и SpaceX ще бъдат отговорни пред акционери, фокусирани върху краткосрочни приходи и печалби.

А и не бива да забравяме сложните отношения между най-богатия човек на планетата и листнатата на борсата Tesla. Ръководството на автомобилния производител на практика обеща на Мъск да го направи трилионер, ако постигне заложените си цели като изпълнителен директор - но и взе това решение на фона на намеците му, че може да загърби компанията и така потенциално да торпилира нейната популярност.