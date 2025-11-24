The Exploration Company (TEC), френско-германският стартъп, който иска да изгради европейски конкурент на SpaceX - подготвя значително по-голям рунд финансиране от набраните миналата година 160 млн. долара, предава Financial Times. Компанията развива първата многоразова европейска товарна капсула за Международната космическа станция и планира да навлезе и в разработката на мощен многоразов ракетен двигател.

Амбицията на основателката Хелeн Юби е Европа да разполага със собствена инфраструктура за космически транспорт - от товарни мисии до бъдещи полети с екипаж и лунни проекти. През тази година TEC вече тества демонстратор на предстоящата капсула Nyx и изпълни половината от заложените цели по програмата на Европейската космическа агенция.

На фона на трудната среда за набиране на капитал в космическия сектор, инвеститорите в TEC остават отворени към по-мащабен рунд. Компанията е оценена на около 500 млн. долара и привлича интерес заради потенциала си да предложи по-гъвкави и по-бързи разработки от традиционните играчи.

Паралелно с подготовката за ново финансиране, TEC обяви, че придобива германската Thrustworks - производител на високотемпературни метални детайли за космически и отбранителни системи. Thrustworks е сред първите европейски фирми, които комерсиализират 3D печат и покрития на тягови камери от ниобиевия сплав C103 - материал, издържащ на екстремни температури, ключов за ракетни двигатели.

Сделката, чиито условия не бяха оповестени, ще разшири производствения капацитет на TEC в Германия и ще ѝ помогне да развие нови търговски линии - от спътникови двигатели до решения за отбраната. Компанията заяви, че придобивката ще подсили веригата ѝ за доставки и ще ускори подготовката на Nyx за планирания дебют през 2028 г.

Въпреки конкуренцията от Thales Alenia Space и съмненията около размера на бъдещия пазар за космически транспорт, TEC твърдо преследва целта си да се превърне в европейския еквивалент на SpaceX. А следващият рунд финансиране вероятно няма да бъде последният по пътя към тази амбиция.