От словашката компания за фитнес добавки GymBeam обявиха, стратегическото придобиване на 100% дял на водещата германска хранителна компания KAJA Food. С тази стъпка дружеството придобива собствена модерна производствена сила в Германия, заявявайки амбиции да се превърне в пазарен лидер в Западна Европа.

"Придобиването на германска производствена компания с нейните девет модерни производствени линии бележи още един важен етап в укрепването на вътрешното производство на GymBeam" съобщават от словашкото дружество.

С тази стъпка компанията надгражда развитието на производствените си мощности в Кошице, където стартира 8 производствени линии през последните две години. Тези съоръжения са фокусирани върху прахообразни, капсулни и таблетни форми, както и продукти под формата на меки гел капсули.

Освен продукти за GymBeam, производствената база произвежда широка гама продукти за повечето от десетте водещи германски марки за спортни продукти, както и за най-големите европейски търговски вериги за храни.

"Предприехме тази стъпка в съответствие с дългосрочната ни стратегия за укрепване на пазарния си дял в Западна Европа. Клиентите скоро могат да очакват още по-широко портфолио от продукти на GymBeam с обозначение Made in Germany", коментира Далибор Цицман, CEO на GymBeam.

Той допълва, че компанията планира още значителни инвестиции в германското производство. В момента работи по инсталирането на четири нови висококапацитетни производствени линии за сегмента на спортните добавки, които ще позволят на дружеството да отговори на нарастващото търсене.

Основана през 2014-а година, GymBeam предлага спортни добавки, функционални храни и фитнес аксесоари, като използва дигитални решения и автоматизация. Компанията очаква приходи около 220 милиона евро за 2025 г., с годишен растеж над 38% от 2022-ра насам.

Както Money.bg писа през ноември, в края на годината GymBeam завърши инвестиционен кръг от 30 милиона евро, воден от PortfoLion Capital Partners и с участието на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Сделката отбелязва важен етап за компанията, която вече присъства в над 16 държави и обслужва повече от 2 милиона клиенти.

Компанията обяви, че финансирането ще подпомогне разширяването на дейността ѝ в Западна Европа и основните централноевропейски пазари, ще укрепи дистрибуторската инфраструктура, ще позволи въвеждането на автоматизирани решения и ще подкрепи стратегически придобивания.