Акциите на Trump Media and Technology Group поскъпнаха с над 40%. Причината? Обявяването на сливане с TAE Technologies - частна компания, разработваща технологии за термоядрен синтез. Рязката борсова реакция изведе оценката на компанията над $4 милиарда. Нещо повече, сделката пренасочи вниманието на инвеститорите от ограничените резултати на Truth Social към много по-амбициозен, но и високорисков залог.

Сделката се оценява на над $6 милиарда и ще бъде реализирана изцяло чрез акции, като акционерите на двете компании ще притежават приблизително равни дялове от обединеното дружество. Trump Media ще инвестира незабавно $200 милиона в брой в TAE, а допълнителни $100 милиона са предвидени след регулаторни процедури.

След финализирането медийната компания ще функционира като холдинг, включващ както социалната платформа Truth Social, така и енергийния бизнес.

Пазарният ръст обаче не е свързан с подобрение на основната дейност на Trump Media, която продължава да отчита минимални приходи и значителни загуби, подчертават експерти. В момент, когато недостигът на електроенергия все по-често се определя като ключово ограничение пред развитието на AI и центровете за данни, всяка стъпка към бъдещи енергийни решения се посреща с повишен инвеститорски апетит.

TAE Technologies развива технологията си от десетилетия и е привлякла над $1,3 милиарда частен капитал от инвеститори като Google и Chevron, но досега не е достигнала до търговско производство. Плановете предвиждат започване на строителството на първата електроцентрала за термоядрен синтез с комунален мащаб през 2026 г. До момента обаче не са обявени нито конкретна локация, нито договори за изкупуване на бъдещото производство.