8,2 милиона пратки и 1,8 милиона активни потребители - това са големите числа за Box Now у нас през 2025 г. Компанията има над 700 автомата за доставка в повече от 150 населени места.

Вече над 1500 онлайн магазина предлагат доставка до автомат като част от стандартните си опции за получаване на поръчки, става ясно от официално съобщение.

"Данните на BOX NOW за 2025 г. показват, че автоматите за пратки вече не се възприемат като допълнителна услуга, а като естествена част от начина, по който хората пазаруват и изпращат пратки в България", подчертават от компанията.

Данните ѝ показват, че 98% от пратките през миналата година са били доставени в срок.

Разположените на открито автомати на Box Now са със соларно захранване, което ги прави автономни. Освен това е осигурен и денонощен достъп до тях.