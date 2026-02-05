Европа трябва да увеличи собствения си газов добив, заяви изпълнителният директор на австрийската нефтогазова компания OMV Алфред Щерн, цитиран от световните агенции. Според него континентът ще остане нетен вносител на газ до 2050 г., поради което е необходимо да се осигури увеличение на производството в самата Европа.

"Необходими са допълнителни усилия за добив на газ в Европа, намаляване на вноса и диверсификация на източниците на доставки. Нуждаем се от множество различни доставчици за увеличаване на сигурността на доставките", подчерта Щерн.

Той отбеляза, че OMV разчита на въвеждането в експлоатация през 2027 г. на газовото находище Neptun Deep в Черно море. По думите на Щерн, стартирането на проекта ще позволи на Румъния за първи път в историята да стане чист износител на газ - с доставки, в частност, към Унгария и Словакия.

Проектът ще добави около 70 000 барела на ден към производството, а компанията разполага и с други проекти, които ще добавят още приблизително 70 000 барела.

"Смятаме, че в Черно море има по-нататъшен потенциал за развитие, който следва да се използва. Но възможностите не се открояват само тук. Трябва да активизираме усилията навсякъде", подчерта шефът на OMV.

Въпреки спада в печалбата и намаляващото производство, OMV запазва висок дивидент от 4,40 евро на акция за 2025 г. - общо ще бъдат изплатени 1,6 милиарда евро. Щерн обоснова това със силния оперативен паричен поток от 5,2 милиарда евро. "Трябва да плащаме дивиденти от паричния поток, а не от нетната печалба", обясни той, добавяйки че балансът е изключително силен с коефициент на задлъжнялост от 14%.

Производството през 2026 г. ще падне под 300 000 барела на ден, но Щерн определи това като временно явление. Целта е до 2030 г. отново да се добиват 400 000 барела дневно.

"Газът ще бъде необходим много по-дълго време и в Европа", заяви Щерн с препратка към новите газови електроцентрали. Затова OMV в момента е "активна на пазара", за да осъществи придобивания главно в газовия сектор.

Енергийният директор Берислав Гашо обясни, че компанията не очаква по-големи ценови скокове на газа тази зима, въпреки ниските нива на запълване на газохранилищата. В целия ЕС газохранилищата са запълнени само на 44%, което е с 12 процентни пункта по-малко от преди година. В Австрия те са около 48% пълни, а в Германия - близо 35%.

Политическата воля на ЕС да не се използва повече руски газ не застрашава сигурността на доставките, увери Щерн: "Можем от над година да снабдяваме всичките си клиенти и без руски газ."