Ливан и Кипър подписаха споразумение за морските граници, с което сложиха край на 18-годишни спорове и отвориха пътя за проучване на газови находища в Източното Средиземноморие, докато Европа търси алтернативи на руската енергия, съобщават световните агенции.

Ливанският президент Жозеф Аун и кипърският президент Никос Христодулидис официално подписаха споразумението в президентския дворец Баабда край Бейрут, като и двамата лидери го описаха като важен момент за регионалното сътрудничество.

Христодулидис нарече подписването "историческо споразумение" и отбеляза, че то "изпраща силно послание, че Кипър и Ливан, въз основа на международното право, продължават да инвестират в укрепването на доверието, регионалното сътрудничество и стабилността".

Аун определи споразумението като "ясна и изрично покана" към потенциални партньори, заинтересовани от сътрудничество с Ливан по енергийни проекти.

Двете страни първоначално постигнаха предварително споразумение през 2007 г., но Ливан отказа да го ратифицира поради нерешен спор за морските граници с Израел и вътрешни политически сътресения.

Пробивът дойде, след като Ливан и Израел подписаха споразумение за морските граници с посредничеството на САЩ през 2022 г.

Споразумението идва в стратегически момент за европейската енергийна сигурност. Кипър е открил над 560 милиарда кубични метра природен газ край бреговете си, като Христодулидис посочи миналата седмица, че част от този газ може да достигне европейските пазари още през 2027 г.

Освен проучването на газ, двете страни обявиха планове да потърсят помощ от Световната банка за проучване на възможностите за електропреносна връзка между Кипър и Ливан.

Ливан се надява, че проучването в открито море ще генерира така необходимите ресурси след години на тежка икономическа криза. Страната обаче все още не е финализирала споразумение за морските граници със съседна Сирия, която се сблъсква със собствени политически сътресения след свалянето на Башар Асад.