Правителството на Индия възнамерява да се откаже от държавния монопол в ядрения сектор, който съществува от много десетилетия. На частни индийски компании се очаква да бъде разрешено да добиват, внасят и преработват уран. Властите смятат, че това може да донесе в хазната милиарди долари за развитието на ядрения сектор.

Това съобщи Reuters, позовавайки се на два свои източника в правителството на страната. По-рано агенцията съобщи за намерението на Индия да позволи на чуждестранни компании да притежават миноритарни дялове в местни атомни електроцентрали.

Правителството на Нарендра Моди възнамерява до 2047 г. да увеличи мощностите за производство на електроенергия от атомни електроцентрали 12 пъти.

В такъв случай, атомните електроцентрали ще произвеждат 5% от цялата произведена в страната електроенергия. Според властите, мерките за либерализация на пазара би трябвало да допринесат за това.

Според източници на Reuters, същевременно индийските власти възнамеряват да запазят държавния монопол върху преработката на използваното ядрено гориво, което е в съответствие със световната практика.