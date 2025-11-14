Един от най-големите минни концерни в света - компанията Rio Tinto, ще спре работата по разработването на литиева мина в Сърбия две десетилетия след откриването на находище на обекта. Проектът "Ядар" ще стане жертва на съкращенията на разходите и преструктурирането, предприети от новия главен изпълнителен директор на гиганта в областта на ресурсите Саймън Трот, съобщава Financial Review.

Находището на литий и борати в долината Ядар беше открито от Rio през 2004 г., а през 2021 г. бяха обявени планове за инвестиране в размер на 2,4 милиарда щатски долара.

Краят на една 20-годишна мечта

Въпреки, че голяма част от сръбското общество не беше съгласна с проекта за добив на илтий, опасявайки се от екологични нарушения, сръбските власти две десетилетия правиха всичко възможно да помогнат на англо-австралийската минна компания да реализира проекта си в Сърбия. Според тях добивът в страната щеше да генерира милиарди долари в икономиката на страната, която щеше да се превърне и в основен глобален износител.

Към момента е ясно, че за сметка на Сърбия, Rio ще даде приоритет на други свои бизнеси по света, които не са свързани с толкова големи разходи, каквито компанията има на сръбска територия, поради забавянето на процеса на издаване на разрешителни.

Припомняме, че още през 2004 г. дружествонто се опитва да въведе проекта в експлоатация от откриването. През 2017 г. подписа меморандум за разбирателство със сръбското правителство за ускоряване на процеса, но беше спряна заради проблеми с разрешителните и твърда опозиция от страна на местните общности.

Хронология на събитията

Ядар, изцяло собственост на Rio Tinto, е един от най-големите потвърдени литиеви ресурси в света с 16,6 милиона метрични тона (т) литиево-боратна руда със средно съдържание от 1,8% литиев оксид, което е изключително високо. Rio Tinto беше инвестирала 2,4 милиарда долара в проекта.

Някои участници на пазара отдавна изразяват скептицизъм относно шансовете на Ядар.

"Никога не съм вярвал, че това ще се случи по много причини, от технически до социални и лицензионни гледни точки", коментира източник на Argus.

"Rio на практика губеше пари всяка година, като задържаше проекта, така че спирането му има смисъл", коментира друг.

Ходът идва по-малко от три месеца след като компанията обяви глобално преструктуриране на дейността си под ръководството на новоназначения главен изпълнителен директор Саймън Трот.

Литият остава едно от основните подразделения на Rio Tinto след преструктурирането. По-рано тази година компанията финализира придобиването на Arcadium Lithium - най-големият производител в Аржентина, в сделка за 6,7 милиарда долара. Rio Tinto е готов да бъде един от най-големите производители на литий и в Чили, след като си осигури две големи минни концесии в страната.