Rio Tinto разглежда възможността за размяна на активи срещу дялово участие с китайската Aluminium Corporation of China (Chinalco) - ход, който може да намали сегашния ѝ 11% дял и да освободи компанията от дългогодишни ограничения в управлението, съобщава Reuters, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Според тях, държавният китайски гигант Chinalco може да замени част от своето участие в Rio Tinto срещу дялове в конкретни минни проекти на англо-австралийската група. Така ще бъде прекратен над 15-годишен застой в корпоративната структура, който досега ограничаваше стратегическата ѝ гъвкавост.

Потенциалната размяна би позволила на Rio Tinto по-смело да пренасочва капитал, да възобнови програмите си за обратно изкупуване на акции и да търси нови сливания и придобивания — тенденция, която доминира в сектора, където водещите миннодобивни компании се конкурират за достъп до ключови суровини и стабилни доставки в дългосрочен план.

Интересът на Пекин: желязо, мед и титан

Сред активите, които представляват интерес за Chinalco, е проектът Simandou в Гвинея — едно от най-богатите находища на желязна руда в света, който вече е 75% под китайски контрол. Друг потенциален вариант е мината Oyu Tolgoi в Монголия - стратегически източник на мед, необходим за прехода към зелена енергия.

Възможно е размяната да обхване и титаниевия бизнес на Rio Tinto, който е част от по-широката реорганизация, инициирана от новия главен изпълнителен директор Саймън Трот. Китай, който е най-големият производител и потребител на титанов диоксид в света, вече държи над половината от глобалния пазар.

От Rio Tinto са отказали коментар, а от Chinalco не са отговорили на запитването на агенцията.

Намаляване на дела и нова финансова гъвкавост

Според източници, сделката може да намали дела на Chinalco в Rio Tinto с 2 до 3 процентни пункта. Това би дало възможност на компанията да реализира големи придобивания и да преструктурира капитала си без риск от разводняване на акционерната структура.

Chinalco придоби близо 15% от лондонското подразделение на Rio Tinto през 2008 г. при условия, наложени от австралийското правителство - включително забрана за увеличаване на дела без разрешение и отказ от участие в борда. Опитът ѝ година по-късно да инвестира 19,5 млрд. долара за намаляване на дълга на Rio бе блокиран от регулатори и акционери, притеснени от китайско влияние върху стратегически активи.

Днес част от инвеститорите настояват за премахване на двойното листване на Rio Tinto в Лондон и Сидни, което според тях създава управленски конфликти и пречи на сделки в юрисдикции с ограничения за китайски инвестиции.

Трот затяга контрола и ускорява преструктурирането

Очаква се ново съобщение за реорганизацията в рамките на следващите две седмици, преди инвеститорския ден на компанията на 4 декември, твърдят двама от източниците.

Освен преглед на подразделенията за желязо и титан, Саймън Трот обмисля и допълнителни продажби на активи, включително възможно замразяване на ранните дейности по литиевия проект Jadar в Сърбия. Проектът, определен от Европейския съюз като стратегически, е подложен на силна съпротива от природозащитни организации.

Източниците посочват, че повече съкращения в управленския екип не се очакват, след като Трот вече намали изпълнителния комитет от 11 на 9 души. В същото време броят на управляващите директори вероятно ще бъде сведен до минимум, като всеки ще трябва сам да предложи план за оптимизация на разходите, вместо да се прилагат общи цели за цялата група.