Холдинговата компания Agrofert, контролирана от лидера на движението ANO и вероятен бъдещ премиер на Чехия Андрей Бабиш, разглежда възможността за изграждане на нов завод за производство на амоняк, само че извън Европейския съюз. Локациите, които се проучват, са в САЩ или Близкия изток, където разходите за енергия и емисии са значително по-ниски.

Това съобщи Петр Цингр, заместник-председател на борда на директорите на холдинга. По думите му инвестицията би възлязла на стотици милиони евро, а проектът би бил първият подобен извън Европа за компанията.

Agrofert е във фаза на предварително проучване, като решението ще зависи от предложените условия от потенциалните домакини. Според Цингр строителството на завода би отнело поне 4 години. Той подчерта, че компанията традиционно е фокусирана върху европейския пазар, но растящите разходи и регулации поставят под въпрос конкурентоспособността на производството на амоняк в ЕС.

Източник: Agrofert

Амонякът е ключова съставка в торовете, представлявайки между 20 и 45% от тяхното съдържание. В момента Agrofert произвежда амоняк в Европа и продава около 1/10 от продукцията си на външни клиенти. Според мениджмънта обаче премахването на безплатните квоти до 2032 г. може да утрои производствените разходи в ЕС, което принуждава холдинга да търси алтернативи, за да запази конкурентоспособността си.

Компанията вече плаща "милиарди крони" годишно за енергия, отбеляза още Цингр.

Както Money.bg писа, миналата седмица Agrofert придоби холандската OCI Ammonia Holding B.V. за €290 милиона. Сделката включва и терминала за внос и съхранение на амоняк в пристанище Ротердам - най-голямото в Европа. Това е първата стъпка от стратегията на холдинга да осигури по-евтин внос на амоняк и да подсигури ключова инфраструктура за бъдещо производство на торове.