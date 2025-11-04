Новата управленска конфигурация на Чехия с участието на популистите от "Партия на недоволните граждани" (ANO) на милиардера Андрей Бабиш и крайнодесните "Свобода и пряка демокрация" и "Мотористи за себе си", настоява за национализация на енергийния гигант ЧЕЗ.

Планира се държавата да придобие пълен контрол над компанията, като според председателя на ANO Карел Хавличек, това ще струва около 250 милиарда чешки крони (около 10 милиарда евро). Държавата в момента притежава около 70% от акциите на ЧЕЗ, останалите 30% принадлежат на миноритарни акционери.

Тази идея предизвика остра критика от експерти и политици, които я определят като "скъп и безсмислен проект" с потенциално негативни последици за енергийната стабилност и икономиката на страната.

Чешката енергийна компания ЧЕЗ управлява ключови ядрени мощности, включително АЕЦ Дуковани и Темелин, които осигуряват около 40% от електроенергията в страната. Заедно с това, Чехия има амбициозни планове за развитие на ядрената си енергетика.

През 2025 г. беше обявен проект за изграждане на два нови ядрени реактора в АЕЦ Дуковани на стойност 18 милиарда долара. Изпълнител на проекта ще бъде южнокорейската компания KHNP. Планира се първият от новите реактори да заработи през 2036 г., като с добавянето на новите мощности делът на ядрената енергия в общия енергиен микс на страната може да достигне 50%.

Допълнително се обмисля изграждането на малки модулни реактори до 2050 г., с цел намаляване на зависимостта от въглища и изкопаеми горива от Русия.

Предложението за пълно държавно овладяване на ЧЕЗ среща съпротива от финансови и енергийни експерти. Според тях национализацията би довела до сериозен дефицит в бюджета, като държавата би загубила годишните дивиденти от около 20 милиарда крони, които получава от компанията.

Анализатори предупреждават, че това може да възпрепятства финансирането на необходимите големи инфраструктурни проекти като изграждането на ядрените реактори и може потенциално да доведе до корупция и политизиране на енергийния сектор. С оглед огромната цена на новите реактори, не е трудно да се види какво притеснява критиците на национализацията.

От гледна точка на енергийния преход, ЧЕЗ и чешкото правителство се опитват да балансират нуждата от надежден и чист електроенергийен източник с икономическите реалности. Ядрената енергия все още заема централно място в стратегията за постигане на въглеродна неутралност до 2040 г., като се очаква нейният дял в производството на електричество да се увеличи значително.