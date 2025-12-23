Детски смях отеква от стените на една голямата, тъмна стая на склупена сграда в оживения, туристически център на Кейптаун, Южна Африка. Едно малко момиченце седи на табуретка, докато му сплитат косата. Около нея са разположени найлонови торбички, пълни с всякакви вещи, принадлежащи на хората, които са завзели тази изоставена сграда, след като не са успели да намерят достъпно жилище, пишe AFP.

"Заплатата ми не е достатъчна, за да покрие високите наеми в Кейптаун", каза пред AFP една от жителките, 46-годишната Фундиса Лоза.

Майка на две дъщери, на 12 и 18 години, тя се мести тук с тях, за да бъде по-близо до работата си на нощна смяна в кол център в бизнес района, на около 20 минути пеша. В този район онлайн обявите за наеми започват от около 10 000 ранда (около 500 евро) на месец за студио. Сума, далеч надхвърляща месечната заплата на Фундиса Лоза от 8 400 ранда.

Що се отнася до обявите в платформата Airbnb в район като музея "Дистрикт Шест", популярна туристическа дестинация само на 10 минути пеша, те струват средно около 1500 ранда на вечер (75 евро).

"Това е възмутително", коментира Фундиса Лоза.

Сгушен в подножието на очарователни планини, спускащи се в Атлантическия океан, Кейптаун се е утвърдил като водеща туристическа дестинация. Това се доказва от първото му място в списъците за 2025 г. на най-добрите градове в света на Telegraph и Time Out. Активисти твърдят, че надпреварата за туристическо настаняване изтласква жителите на желаните квартали, особено тези близо до Шести район, от който небелите жители са били изгонени по време на апартейда.

Бум на Airbnb

Семейство Лоза живее в една от трите заети жилищни сгради на една и съща улица. Всяка от тях е с капацитет до 50 души и всички са изправени пред известия за изгонване.

Фундиса Лоза казва, че е в списък на чакащите за жилища, субсидирани от държавата, от години, списък, който включва приблизително 400 000 имена, според градски служител.

"Защо градът трябва да е запазен за определени хора?", пита тя.

Кейптаун има повече имоти за краткосрочно отдаване под наем от по-големите градове като Барселона (Испания) и Берлин (Германия), които приемат до пет пъти повече посетители годишно, казва Йенс Хорбер от организацията за жилищни права Ndifuna Ukwazi.

В центъра на града и по Атлантическото крайбрежие обявите за Airbnb са се увеличили със 190% от 2022 г. насам, казва той.

Тези обяви са насочени към туристи и "дигитални номади", които могат да останат до три месеца, ако са влезли в Южна Африка с туристическа виза.

"Имотите под наем за дългосрочен период са превърнати в туристически места за настаняване, което води до покачване на наемите", смята Хорбер.

Според проекта Inside Airbnb, Кейптаун има над 26 870 обяви на платформата, един от най-високите бройки в света, надминавайки градове като Вашингтон (САЩ), Сидни (Австралия), Чикаго (САЩ) и Хонконг (Китай).

"Хотелски организации работят без лицензи, ограничения или лимити в жилищни райони", казва Сарита Пилай Гонзалес, изследовател по градско планиране в Университета на Уитватерсранд, която призовава за по-добро регулиране.

Градове като Амстердам (Нидерландия), Барселона и Ню Йорк (САЩ) например са наложили по-строги правила на Airbnb, включително ограничения за броя на дните под наем годишно.

Жилищна криза

Клое Сент-Илер, изследовател в Университета на Ватерло в Канада, изчислява, че Кейптаун като цяло е загубил 1,5% от жилищния си фонд заради Airbnb, като по-голямата част от тази загуба е концентрирана само в няколко района на този град, засегнат от рязко неравенство.

Тази цифра се увеличава до 26% в определени части на Сий Пойнт, на брега на морето, популярен сред туристите по време на летните ваканции през декември, добавя тя.

Според общинския служител Лутандо Тихалибонго, жилищната криза в Кейптаун "не е от чуждестранен произход, нито се дължи на инвеститори, нито на Airbnb... Тя е свързана с предлагането". Населението на Кейптаун надхвърли 4,7 милиона през 2022 г., според преброяването, което е увеличение с близо 28% в сравнение с 2011 г.

Кметът Джордин Хил-Луис цитира "нетна миграция от около 100 000 души от останалата част на Южна Африка към Кейптаун само през последните 36 месеца" в статия, публикувана този месец в Ground Up.

Историческият работнически квартал Уудсток, на пет километра от туристическия крайбрежен район, е друг район, намиращ се под натиск. По-младите поколения, които са живели там в къщи, наследени от родителите си, ги отдават под наем или продават, според 45-годишната Шалнър Чинг, която самата е напуснала:

"Бях принудена да си намеря жилище другаде..."