Гърция въведе нови ограничения за краткосрочните наеми чрез платформи като Airbnb. Целта е да се увеличи предлагането на жилища за дългосрочни наеми и да облекчи нарастващата жилищна криза. Премиерът на страната обяви, че мерките са целенасочени и няма да забранят изцяло краткосрочните наеми, а ще ограничат новите регистрации в райони с висок натиск върху жилищния фонд.

След центъра на Атина ограниченията вече се разширяват и за определени зони в центъра на Солун, където наемите са скочили значително и предлагането на дългосрочни жилища е ограничено. В тези райони, когато имот сменя собственост, той автоматично губи правото да се отдава като Airbnb.

От 1 октомври 2025 г. всички имоти под режим на краткосрочен наем вече трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, хигиена и комфорт. Данъчните органи са инструктирани да контролират по-активно платформите, за да ограничат неотчетените доходи. Данъчното облагане на краткосрочните наеми остава в сила, като през високия туристически сезон се въвежда и увеличено таксуване за нощувка.

Това решение на Гърция не е изолиран случай. Тенденцията касае доста от пазарите в Европа, на които има сериозна имотна криза, а краткосрочните наеми се разглеждат като фактор, който влияе директно върху достъпността на жилищата. В тази връзка Европейската комисия подготвя законодателни инициативи, позволяващи на държавите и общините да налагат ограничения там, където се наблюдава жилищен дефицит.