Министър-председателят на Канада Марк Карни представи план за укрепване на местната автомобилна индустрия и подкрепа на прехода към електрически превозни средства, след като секторът е тежко засегнат от американските мита.
Новите инициативи са част от най-новите усилия на Канада да намали зависимостта си от Съединените щати на фона на натиска на президента Доналд Тръмп за увеличаване на вътрешното автомобилно производство.
Канада обмисля доставки на стоки в Европа през арктическите води
За целта би трябвало да се разработи пристанище в залива Хъдсън, за да се намали зависимостта от САЩ
Стратегията на Карни включва финансови стимули за автопроизводителите да инвестират в Канада и възстановяването на отстъпки за електрически автомобили. Тръмп наложи миналата година 25% мито върху канадските автомобили и резервни части.
Митата бяха шок за автомобилното производство в Канада, където около 90% от превозните средства се изнасят за САЩ.
Много американски автомобилни компании имат производства в Канада, създадени при условията на дългогодишно споразумение за свободна търговия, а веригите за доставки са силно интегрирани. Споразумението за свободна търговия USMCA между САЩ, Канада и Мексико предстои да бъде преразгледано тази година.
Но първоначалната цел на споразумението за премахване на митата в Северна Америка вече не е актуален приоритет за американската администрация, каза Карни в автомобилен завод в Торонто в четвъртък. "Техният подход се промени. Трябва да се подготвим за всички възможности", добави той.
Хиляди канадски работници загубиха работата си след завръщането на Тръмп в Белия дом, тъй като големи производители като General Motors и Stellantis съкратиха производството си в Канада.
Сред инициативите на Карни е нова митническа схема, предлагаща кредити на автомобилни компании като General Motors и Toyota, които произвеждат в Канада, за да компенсират митническите разходи.
Канадските власти, изправени пред преврат в търговските отношения със САЩ, потърсиха в последните седмици други страни в опит да стимулират канадския автомобилен сектор. Обявлението на Карни следва споразумение с Китай миналия месец, според което Канада ще облекчи митата върху китайските електрически превозни средства, които наложи заедно с САЩ през 2024 година.
Вашингтон: Мексико и Канада се превръщат в експортен хъб за китайски стоки
Джеймисън Гриър заяви, че се стремят към "по-малка и по-балансирана" търговия с Китай
Канада също обяви споразумение с Южна Корея миналия месец, което цели насърчаване на корейското автомобилно производство в страната. И двете споразумения могат да подкопаят американските автомобилни фирми.
Карни обяви, че Канада ще възстанови стимулите за купувачи на електрически автомобили - ход, който контрастира със САЩ, където Тръмп прекрати миналата година правителствената субсидия.
Властите ще въведат и по-строги емисионни стандарти за новите превозни средства с цел електрическите автомобили да достигнат 90% от продажбите до 2040 година.