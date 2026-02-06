Министър-председателят на Канада Марк Карни представи план за укрепване на местната автомобилна индустрия и подкрепа на прехода към електрически превозни средства, след като секторът е тежко засегнат от американските мита.

Новите инициативи са част от най-новите усилия на Канада да намали зависимостта си от Съединените щати на фона на натиска на президента Доналд Тръмп за увеличаване на вътрешното автомобилно производство.

Стратегията на Карни включва финансови стимули за автопроизводителите да инвестират в Канада и възстановяването на отстъпки за електрически автомобили. Тръмп наложи миналата година 25% мито върху канадските автомобили и резервни части.

Митата бяха шок за автомобилното производство в Канада, където около 90% от превозните средства се изнасят за САЩ.

Много американски автомобилни компании имат производства в Канада, създадени при условията на дългогодишно споразумение за свободна търговия, а веригите за доставки са силно интегрирани. Споразумението за свободна търговия USMCA между САЩ, Канада и Мексико предстои да бъде преразгледано тази година.

Но първоначалната цел на споразумението за премахване на митата в Северна Америка вече не е актуален приоритет за американската администрация, каза Карни в автомобилен завод в Торонто в четвъртък. "Техният подход се промени. Трябва да се подготвим за всички възможности", добави той.

Хиляди канадски работници загубиха работата си след завръщането на Тръмп в Белия дом, тъй като големи производители като General Motors и Stellantis съкратиха производството си в Канада.

Сред инициативите на Карни е нова митническа схема, предлагаща кредити на автомобилни компании като General Motors и Toyota, които произвеждат в Канада, за да компенсират митническите разходи.

Канадските власти, изправени пред преврат в търговските отношения със САЩ, потърсиха в последните седмици други страни в опит да стимулират канадския автомобилен сектор. Обявлението на Карни следва споразумение с Китай миналия месец, според което Канада ще облекчи митата върху китайските електрически превозни средства, които наложи заедно с САЩ през 2024 година.

Канада също обяви споразумение с Южна Корея миналия месец, което цели насърчаване на корейското автомобилно производство в страната. И двете споразумения могат да подкопаят американските автомобилни фирми.

Карни обяви, че Канада ще възстанови стимулите за купувачи на електрически автомобили - ход, който контрастира със САЩ, където Тръмп прекрати миналата година правителствената субсидия.

Властите ще въведат и по-строги емисионни стандарти за новите превозни средства с цел електрическите автомобили да достигнат 90% от продажбите до 2040 година.