Първите сметки за електроенергия в евро докараха токов удар на много потребители заради значително по-високата дължима сума в сравнение с предходния месец. Държавата започва да търси причините.

Пред различни медии потребители показаха по-големи и понякога даже двойни сметки - например случай от Бургас, в който през декември сметката е 104 евро или 205 лева, а през януари става 206 евро или 403 лева.

"Сигнали има от цялата страна - Пловдив, София, Варна, Ямбол. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи - до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР", заяви пред "Нова телевизия" адв. Атанас Костов.

Стотици потребители вече са поискали да бъдат проверени електромерите им.

Затова и енергийният министър в оставка Жечо Станков обяви след правителственото заседание, че започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители.

Той информира, че на база анализ за януари спрямо декември е отчетено увеличение на потреблението на електрическа енергия в страната между 15 и 30 процента в зависимост от региона. "През януари са достигнати пикови нива на консумация от около 8200 мегавата, каквито не са регистрирани от 1986 година насам", отбеляза Станков, цитиран от БТА.

Сега специално ще се проверяват отчетните периоди - дали са 30-дневни или по-дълги. По думите на министъра вече имаме прецедент - през 2013 г. се е получила ситуация в една сметка да има разходи за два месеца. Тогава хората масово излязоха по улиците и свалиха първото правителство на ГЕРБ.

"При установяване на нарушения ще бъде приложена цялата строгост на закона - както по линия на законодателството, за което отговаря КЕВР, така и по линия на правомощията на Министерството на енергетиката", заяви министърът.

От комисията също обявиха, че започват проверки за коректността на фактурите. Още днес екипи на министерството и на регулатора влизат в Електроразпределителни мрежи Запад АД, като през следващите дни проверките ще обхванат и другите електроразпределителни и електроснабдителни дружества.

С позиция излезе и едно от електродружествата.

"Клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса", обясни пред медиите Петър Костадинов, отдел "Връзки с обществеността" на EVN.