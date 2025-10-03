Румъния плаща едни от най-скъпите сметки за енергия в света, въпреки че достигна максималния си капацитет за съхранение на газ за зимата на 2025 г. месец преди крайния срок, определен от ЕС. Тази парадоксална ситуация подчертава структурните проблеми на националната енергийна система, пишат медии от северната ни съседка.

Depogaz Ploiești, основният оператор на подземни хранилища в Румъния, обяви, че страната е достигнала 90,30% от общия си капацитет за съхранение още на 20 септември. Румъния има общ капацитет за съхранение от 3,2 милиарда кубически метра и се очаква да достигне 100% до края на октомври. Само Полша има подобен резултат, докато средната стойност за ЕС е 85%.

Въпреки това министърът на енергетиката Богдан Иван наскоро предупреди, че "Румъния плаща едни от най-високите цени на енергията в света". Преди дни той обясни, че Румъния понякога плаща "най-скъпата електроенергия в определени часове в Европа", като средната цена през миналата седмица е била 145 евро за мегаватчас, в сравнение с 61 евро във Франция.

Румъния изнася енергия на символични цени - като една лея за мегават към Унгария, но внася между 18:00 и 22:00 часа на цена до 2500 леи за мегават. "Миналата година имахме екстремни ситуации с 27 000 леи за мегават", каза министър Иван.

Тази "абсурдна" ситуация е създадена, защото Румъния, която някога беше нетен износител на енергия, се превърна в вносител.

През последните 10 години Румъния е премахнала около 7000 мегавата производствен капацитет на газ и въглища, като го е заменила само 1200 мегавата. Масивните инвестиции във фотоволтаични панели не бяха придружени от капацитет за съхранение, което означава, че слънчевата енергия, произведена през деня, не може да се използва вечер.

Въпреки че Румъния очаква зимата със сигурна позиция по отношение на доставките на газ, цените на електроенергията остават проблемни. Официалните данни за 2025 г. показват, че средната цена на електроенергията за битовите потребители е около 1,8 леи/kWh, докато природният газ е около 0,31 леи/kWh. След премахването на таваните през юли цените се удвоиха, като Румъния е сред страните с най-високи разходи в ЕС за битовите потребители и най-високи за промишлените потребители.

Министър Иван обяви, че основната му цел е да увеличи капацитета за съхранение, да инвестира в батерии и да осигури производство на базова енергия от газ, водна и ядрена енергия. По думите му системите за съхранение на енергия ще намалят зависимостта на северната ни съседка от скъпия внос.

Конкретни резултати румънците трябва да усетят по сметките си от втората половина на следващата година.