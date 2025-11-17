Румъния увеличава вноса на електроенергия с 48,2% през първите девет месеца на 2025 г. спрямо същия период на предходната година, достигайки 14 110 милиона kWh, вследствие на значителен спад в местното производство, според данни на Националния институт по статистика, цитирани от Pro TV.

Водещата роля за спада на производството играят ВЕЦ, при които произведената енергия е която е с 22,7% по-малко от миналата година до 8865 милиона kWh. Намалява и токът от вятърните централи и от тецовете.

Единствената значителна положителна промяна е в производството на соларна енергия, което се е увеличило с 37,7%, достигайки 3 976 милиона kWh.

През 2025 г. компанията Hidroelectrica отчита "най-мрачната производствена година" в историята си с производство малко над 11 тераватчаса, причинен от тежка суша.

Общото производство на първична енергия намалява с 2,8%, докато вносът на първична енергия нараства с 15,5%. Въпреки намалялото производство, износът на електроенергия нараства с 28,9%, достигайки 10 520 милиона kWh.

Електроенергийният системен оператор предупреждава за възможни трудности през зимата на 2025-2026 г., с необходимост от внос, който в най-лошия сценарий би доближил максималния възможен от 4200 MW.

Очаква се дефицит на производство в пиковите часове от около 3800 MW. В същото време печалбата на Transelectrica за първите девет месеца намалява с 56%, главно заради намаляване на приходите и повишени оперативни разходи, което отразява цялостните предизвикателства пред националната енергийна система.

На фона на всички тези сериозни предизвикателства, битовото потребление на електроенергия в северната ни съседка расте с 1,8%.