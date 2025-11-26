Американските санкции срещу руския енергиен сектор поставят две балкански държави пред критични решения относно бъдещето на техните рафинерии с руско участие. Докато Румъния търси купувачи за активите на "Лукойл", Сърбия е на ръба на енергийна криза, като единствената ѝ рафинерия може да спре работа буквално след часове.

Министърът на енергетиката на северната ни съседка Богдан Иван обяви в началото на седмицата, че три компании водят преки преговори с "Лукойл" за придобиване на рафинерията "Петротел" в Плоещ и мрежата от около 320 бензиностанции в страната.

Според специализираната преса трите компании са унгарската петролна група MOL, която вече управлява около 230 бензиностанции в Румъния, гръцката Hellenic Petroleum и американският инвестиционен фонд Carlyle. Carlyle присъства в Румъния чрез Black Sea Oil & Gas, която добива природен газ от Черно море. В началото на седмицата конгломератът International Holding Company от Абу Даби потвърди, че е уведомил Министерството на финансите на САЩ за интереса си към международните активи на "Лукойл".

Смята се, че сред заинтересованите има и местен играч.

Преговорите протичат под натиска на санкциите, наложени от САЩ срещу "Лукойл" през октомври 2025 година. САЩ удължиха крайния срок за операциите на "Лукойл" до 13 декември, което дава малко повече време за преговори.

Рафинерията "Петротел" осигурява около 20% от националните нужди от горива, което прави разрешаването на ситуацията приоритет за енергийната сигурност на страната. Министерството на енергетиката работи върху законодателство, което да гарантира пълно спазване на санкционния режим и същевременно да осигури приемственост на дейността на рафинерията.

Румънското правителство подготвя правна рамка за надзор на активите, но отхвърли опцията за директно поемане на контрол върху рафинерията. Иван подчерта, че Румъния не е поискала отсрочка на санкциите, за разлика от други съседни страни, тъй като не зависи от руски въглеводороди.

Часовникът тиктака

Докато Румъния търси купувачи, Сърбия е изправена пред по-драматична ситуация. Президентът Александър Вучич заяви в обръщение към нацията с предупреждение, че рафинерията в Панчево има броени до пълно спиране, ако САЩ не удължат лиценза за работа на енергийния гигант NIS, който е с руска мажоритарна собственост.

Кризата с NIS ескалира след наложените американски санкции на 9 октомври. "Газпром нефт" притежава 44,9%, а дъщерното дружество на "Газпром" Intelligence - 11,3% от компанията, което я постави във фокуса на западните санкции срещу Русия.

Вучич предупреди, че вторичните санкции застрашават да парализират сръбската банкова система. Националната банка на Сърбия спешно излезе с изявление, потвърждавайки, че ще спре платежните транзакции с NIS, ако компанията не получи лиценз.

Последствията от спирането на рафинерията биха били за цялата сръбска икономика. Вучич посочи, че здравната система, снабдяването на търговските вериги, производството на електроенергия, работата на топлоцентралите и целият транспортен систем биха били застрашени. Рафинерията в Панчево произвежда над 80% от бензина и дизела за сръбския пазар.

Руските собственици се съгласиха принципно да продадат своя контролен дял от 56,15% на неназован купувач, обяви сръбският министър на енергетиката Дубравка Ханданович. Сръбските власти казват, че има трима потенциални купувачи, но не разкриват имената им.

Ако руснаците не намерят купувач, "няма да национализираме веднага дори и тогава, но ще въведем собствено управление и след това ще предложим най-високата възможна цена и ще платим най-високата възможна цена на нашите руски приятели", обяви Вучич. Той предложи срок от 50 дни за намиране на нов собственик.

На този фон, у нас все още няма достатъчна яснота какво ще е бъдещето на бургаската рафинерия, която е под управлението на специален управител, назначен от правителството. Ако се стигне до разпродаване на активи "на парче" най-големият нефтохимически завод на Балканите може да се сдобие с местен собственик или и с такъв от Европа или Близкия Изток.