Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) от Обединените арабски емирства води преговори за закупуване на руския дял в сръбския енергиен гигант NIS, пише WSJ, като цитира официален американски документ, с който разполага.

Сделката за придобиване на компанията, която е единствен вносител на петрол и вътрешен преработвател в западната ни съседка, все още може да се провали, но напредъкът е очевиден.

Adnoc се спряга в западните медии и за потенциален участник в наддаването за задграничните активи на "Лукойл", сред които е и рафинерията в Бургас. Смята се обаче, че арабската компания има интерес само към проекти, които познава или в които вече има дял.

Продажбата идва след като САЩ наложиха санкции миналия месец срещу NIS. Администрацията на Тръмп засили натиска върху Москва да прекрати войната в Украйна и компанията, контролирана от "Газпром Нефт" се оказа на мушката. Без възможност да използва американски долари, тя спря вноса на петрол и нейната рафинерия почти замря.

Изправена пред потенциална икономическа криза, Сърбия обяви в сряда, че Русия се е съгласила да продаде своя 56-процентен дял в компанията, без да назовава потенциални купувачи. "Рафинерията трябва да продължи да работи и нов поток от суров петрол трябва да бъде осигурен възможно най-скоро", заяви сръбският министър на енергетиката Дубравка Ханданович.

Президентът Александър Вучич потвърди пред "Танюг", че знае за "трима партньори", с които руснаците водят преговори за продажбата на техния дял в NIS, и изразява надежда, че ще завършат сделката.

Сърбия не може дори да настоява за правото си на предимство при покупка като миноритарен партньор, обясни Вучич - по думите му защото руснаците ще кажат: "Това не е доброволна, а принудителна продажба. Дайте ни поне възможността да продадем на когото искаме."

Той отбеляза, че Сърбия би имала пари за покупката, но "няма пари за губене".

В следващите два до три дни ще се водят разговори със САЩ за получаване на лиценз за NIS, каза Вучич и обеща да информира обществеността в рамките на 48 часа: "Лично ще моля всички в Министерството на финансите да ни помогнат да получим лиценз, за да може рафинерията да работи. Досега не успяхме, но дали ще успеем, ще видим."

NIS има десетки хиляди служители и контролира 80 процента от сръбския пазар на рафинирани нефтопродукти, включително бензин. Руската държавна "Газпром Нефт" закупи мажоритарен дял в нефтената компания през 2008 година, когато Москва искаше да разшири експорта си на газ и петрол към Южна Европа.

От тогава това е гръбнакът на сръбската енергийна индустрия, но също така тихо функционира като фонд за операции за влияние на Русия на Балканите, твърдят пред WSJ анализатори, висш западен дипломат и европейски служител по сигурността.

Интересен детайл в публикацията на американското издание е твърдението на негов дипломатически източник, че още през 2022 г. Александър Вучич е работил с представители на ЕС за това Русия да бъде принудена да продаде дела си в NIS чрез санкции.

2 години по-рано избухна скандал с твърдения, че президентът е бил подслушван от хора от близкия му кръг. Скоро след това служители на правителството и службите, считани за близки до Москва, бяха уволнени. Неотдавна пък Русия обвини в "предателство" Сърбия заради информациите, че продава на Украйна снаряди през трети страни.