Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) от Обединените арабски емирства води преговори за закупуване на руския дял в сръбския енергиен гигант NIS, пише WSJ, като цитира официален американски документ, с който разполага.
Сделката за придобиване на компанията, която е единствен вносител на петрол и вътрешен преработвател в западната ни съседка, все още може да се провали, но напредъкът е очевиден.
САЩ най-накрая наложиха санкции на сръбския енергиен гигант NIS
Компанията притежаваше бензиностанциите на "Газпром" у нас
Adnoc се спряга в западните медии и за потенциален участник в наддаването за задграничните активи на "Лукойл", сред които е и рафинерията в Бургас. Смята се обаче, че арабската компания има интерес само към проекти, които познава или в които вече има дял.
Продажбата идва след като САЩ наложиха санкции миналия месец срещу NIS. Администрацията на Тръмп засили натиска върху Москва да прекрати войната в Украйна и компанията, контролирана от "Газпром Нефт" се оказа на мушката. Без възможност да използва американски долари, тя спря вноса на петрол и нейната рафинерия почти замря.
Изправена пред потенциална икономическа криза, Сърбия обяви в сряда, че Русия се е съгласила да продаде своя 56-процентен дял в компанията, без да назовава потенциални купувачи. "Рафинерията трябва да продължи да работи и нов поток от суров петрол трябва да бъде осигурен възможно най-скоро", заяви сръбският министър на енергетиката Дубравка Ханданович.
Президентът Александър Вучич потвърди пред "Танюг", че знае за "трима партньори", с които руснаците водят преговори за продажбата на техния дял в NIS, и изразява надежда, че ще завършат сделката.
Сърбия не може дори да настоява за правото си на предимство при покупка като миноритарен партньор, обясни Вучич - по думите му защото руснаците ще кажат: "Това не е доброволна, а принудителна продажба. Дайте ни поне възможността да продадем на когото искаме."
Той отбеляза, че Сърбия би имала пари за покупката, но "няма пари за губене".
NIS може да торпилира сръбската икономика и Белград вече се готви да изкупи рафинерията
Остават броени дни за намиране на решение за бъдещето на нефтената компания
В следващите два до три дни ще се водят разговори със САЩ за получаване на лиценз за NIS, каза Вучич и обеща да информира обществеността в рамките на 48 часа: "Лично ще моля всички в Министерството на финансите да ни помогнат да получим лиценз, за да може рафинерията да работи. Досега не успяхме, но дали ще успеем, ще видим."
NIS има десетки хиляди служители и контролира 80 процента от сръбския пазар на рафинирани нефтопродукти, включително бензин. Руската държавна "Газпром Нефт" закупи мажоритарен дял в нефтената компания през 2008 година, когато Москва искаше да разшири експорта си на газ и петрол към Южна Европа.
От тогава това е гръбнакът на сръбската енергийна индустрия, но също така тихо функционира като фонд за операции за влияние на Русия на Балканите, твърдят пред WSJ анализатори, висш западен дипломат и европейски служител по сигурността.
Интересен детайл в публикацията на американското издание е твърдението на негов дипломатически източник, че още през 2022 г. Александър Вучич е работил с представители на ЕС за това Русия да бъде принудена да продаде дела си в NIS чрез санкции.
2 години по-рано избухна скандал с твърдения, че президентът е бил подслушван от хора от близкия му кръг. Скоро след това служители на правителството и службите, считани за близки до Москва, бяха уволнени. Неотдавна пък Русия обвини в "предателство" Сърбия заради информациите, че продава на Украйна снаряди през трети страни.