Финландската фондова борса Nasdaq Helsinki отмени сделката за продажба на акции на финландската петролна рафинерия Neste на стойност 5,1 милиарда евро поради ... техническа грешка. Това съобщи финландският вестник Kauppalehti, позовавайки се на представител на борсата.

На борсата вчера е била сключена крупна сделка с акции на компанията Neste на обща стойност над 5,1 милиарда евро. Закупени са близо 28 000 броя акции на цена от около 185 хил. евро за акция. Така сумата по сделката надхвърля значително пазарната стойност на компанията.

Фондовата борса е отменила сделката, тъй като действителната цена на акциите е била около 18,30 евро за акция.

По думите на представителя на Nasdaq Helsinki, вътрешните системи на финансовата институция са функционирали правилно. Обаче се предполага, че промяната (в посока нагоре) на цената на акциите се дължи на неправилно въвеждане на данни или грешка при натискане на клавиш.

Neste е водещ в света производител на екологично авиационно и дизелово гориво, както и от лидерите при разработването на възобновяеми източници на суровини за производство на полимери и химикали. Компанията има три производствени обекта: в Порвоо (Финландия), в Ротердам (Нидерландия) и Сингапур.