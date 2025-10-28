Турция и Обединеното кралство подписаха споразумение за закупуване на 20 изтребителя Eurofighter Typhoon на стойност £8 милиарда (около €9 милиарда). Сделката беше финализирана в понеделник в Анкара по време на първото официално посещение на британския премиер Киър Стармър в страната и бележи първата нова поръчка на Typhoon от 2017 г.

"Нашите страни може да са в двата края на Европа, но ние сме силни партньори, работещи по-тясно заедно сега от всякога", заяви Стармър по време на церемонията по подписване с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

По думите му, сделката ще засили сигурността в рамките на НАТО, ще задълбочи двустранното сътрудничество в областта на отбраната и ще подкрепи икономическия растеж в Обединеното кралство, осигурявайки около 20 000 работни места.

Ердоган определи споразумението като "нов символ на стратегическите отношения между два близки съюзника" и подчерта, че сътрудничеството в областта на отбраната между Анкара и Лондон влиза в нов етап.

Икономически и индустриален ефект

По данни на британското правителство, сделката ще осигури заетост в редица ключови производствени центрове на отбранителната индустрия във Великобритания - включително Уортън, Салмсбъри, Бристъл и Единбург. Около 6000 души са ангажирани пряко в производството и сглобяването на Typhoon в обектите на BAE Systems, а стотици други работни места са свързани с доставките на компоненти и двигатели, произвеждани от Rolls-Royce и Leonardo.

"Това знаково споразумение е победа за британските работници, победа за нашата отбранителна промишленост и победа за сигурността на НАТО", заяви Стармър, като допълни, че партньорството с Турция ще позволи на въоръжените сили на двете страни да работят още по-тясно заедно.

Министърът на отбраната Джон Хийли подчерта, че това е най-голямата експортна сделка за изтребители от едно поколение и ще гарантира продължаването на производствената линия на Typhoon "далеч в бъдещето".

Светлина за бъдещето

Сделката идва след решението на Германия да оттегли дългогодишното си противопоставяне на продажбата на Typhoon на Турция. Самолетите се произвеждат от консорциум, включващ Великобритания, Германия, Италия и Испания, като водеща роля има британската BAE Systems.

BAE Systems приветства споразумението, като го определи като "нова глава" в отношенията между двете страни. Главният изпълнителен директор на компанията Чарлз Уудбърн заяви, че Typhoon е доказал своята роля като "основен стълб на отбраната и сигурността в Европа и Близкия изток".

Според турския министър на отбраната Яшар Гюлер, Анкара освен новите 20 самолета ще закупи и 24 употребявани Typhoon - 12 от Катар и 12 от Оман. Така общият брой на машините, които Турция възнамерява да добави към своите военновъздушни сили, достига 44.

Първите доставки на новите изтребители за Турция се очакват през 2030 г.