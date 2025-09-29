Иран потвърди официално пристигането на партида руски изтребители МиГ-29, отбелязвайки първото значително обновяване на своите военновъздушни сили от над три десетилетия насам.

Доставката идва в отговор на разкритите слабости в иранската отбрана след израелските удари по време на операция "Изгряващ лъв" през юни тази година.

Първи нови изтребители от 1990 г.

Аболфазл Зохреванд, член на парламентарната комисия по национална сигурност, обяви че МиГ-29 са разположени на стратегическата авиобаза в Шираз и представляват "краткосрочно решение", докато Техеран очаква пристигането на по-модерните Су-35, съобщава Newsweek.

Това са първите нови бойни изтребители, които Иран получава от началото на 90-те. СССР доставя две непълни ескадрили през 1990 г., а след операция "Пустинна буря" към тях се присъединяват и няколко избягали в страната иракски машини.

Липсата на части, инцидентите и цялостно слабата организация обаче намали значително боеспособността на иранските МиГ-29, от които се очакваше и да пазят столицата Техеран.

Това се видя особено добре в хода на израелската операция "Изгряващ лъв" между 13 и 25 юни.

Както посочва Key Aero в свой материал към началото на конфликта от общо 23 МиГ-29 боеготови са били едва 9-10. Израелските прецизни удари парализираха авиобазите в Техеран и Табриз, където изтребителите бяха базирани, а част от тях бяха и унищожени в укритията си.

Като цяло, иранските ВВС гледаха конфликта отблизо за разлика от колегите си от ракетните войски, които създадоха много грижи на израелската отбрана - но с цената на огромни загуби на техника и опитни разчети заради липсата на изтребителна авиация ПВО, което да ги пази.

Част от по-широка модернизация

Новите МиГ-29, макар и четвърто поколение изтребители, представляват значително подобрение за остарелия ирански авиопарк, който до голяма степен се състои от американски самолети от преди революцията от 1979 г. - като F-14 Tomcat, F-4 Phantom II и F-5, който продължава да се произвежда в Иран без лиценз.

Defense Security Asia обяснява в свой анализ, че някои от доставените МиГ-29 може да са модернизирани до стандарта МиГ-29СМТ с подобрен радар "Жук-МЕ" и съвместимост с нови типове боеприпаси.

Възможно е обаче и ситуацията да е подобна на тази с доставените на Сърбия МиГ-29 през 2017-2018 г. - стари самолети, които идват безплатно или на занижена цена, но трябва да бъдат модернизирани от новия си оператор. Руските ВВС почти напълно са извели от употреба МиГ-29 и определено има откъде да се намерят бройки, които Иран да плати например в дронове - разработеният в ислямската република "Шахед" е ключов за кампанията на Москва в Украйна.

Чисто ново производство е малко вероятно. МиГ-35 - върховото развитие на платформата, така и не намери пазар по света и на практика няма работеща верига на доставки около него даже при очевидните фронтови нужди на руските ВВС в небето на Украйна.

Така или иначе, истинското подобрение за иранските ВВС се очаква с пристигането на Су-35, които се считат за едни от най-напредналите изтребители от 4.5 поколение в света. Тези самолети разполагат с двигатели с векторно управление на тягата, обхват над 3500 км и модерен радар "Ирбис-Е", способен да засече и стелт самолети.

В Иран коментират и друг важен проект - за закупуването на модерни зенитно-ракетни комплекси. По думите на депутата Аболфазл Зохреванд китайските системи за противовъздушна отбрана HQ-9 и руските С-400 пристигат в "значителни количества". Това е важно, защото в конфликта с Израел бяха унищожени немалка част от иранските С-300ПМУ, доставени от Русия и това спомогна за пълното господство във въздуха на еврейската държава.

Едно наум

Както отбелязват много анализатори, заявките на Иран във военната сфера не винаги кореспондират напълно с реалността.

Неясните бройка, модификация и актуално техническо състояние на екс-руските МиГ-29 означават, че тези самолети може както да вдигнат значително боеспособността на военновъздушните сили на ислясмката република, така и да се окажат просто "донори" на части за останалите изтребители.

За идването на Су-35 в Иран се говори от години, но уж сигурните машини - пратка, отказана от Египет, накрая се оказаха в Алжир. Middle Eastern Eye цитира местни анализатори, според които Москва все още има сериозни колебания за доставянето на толкова модерен самолет на държава, която вероятно скоро пак ще воюва с Израел.

Някои близкоизточни наблюдатели твърдят в прав текст, че между Москва и Тел Авив има неписано споразумение, според което Иран не може да има превъзходство в небето в региона. Доколко това отговаря на истината очевидно няма как да знаем.

Що се отнася до зенитно-ракетните комплекси - Иран разбра по най-болезнения възможен начин, че има много да учи. Ешелонираната му противовъздушна отбрана по съветски образец беше практически демонтирана за броени дни, като това е лоша новина както за руските, така и за китайските отбранителни производители, които я снабдяваха наравно с местни играчи.

Пекин преживя и друг удар от същия тип тази година - разчитащият на негови системи Пакистан понесе доста тежки удари от индийските ВВС. Руските С-400 също не се показват в най-добра светлина, след като украинските дронове докараха на страната агресор криза с горивата заради поразени рафинерии и нефтобази - най-често разположени далеч от фронта. Така всяка възможност за "поправителен" пред потенциалните експортни клиенти е добре дошла.

Дали скоро ще има такава в Близкия Изток? За момента по-правилният въпрос изглежда е "Кога?".