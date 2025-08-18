Отказът на други държави да закупят американски изтребители F-35 може да доведе до повишаване на цените на тези самолети, съобщава Politico.

Преди седмица вестник Pais съобщи, че Испания е отказала да закупи американски изтребители от пето поколение F-35 Lightning II и търси европейски алтернативи.

Също в началото на август Bloomberg съобщи, че Индия е заявила на американската страна, че не се интересува от закупуване на изтребители F-35, предпочитайки съвместно разработване на военна техника.

"Всеки продължителен отказ на чуждестранни купувачи да закупят изтребители F-35 може да доведе до повишаване на цените за целия флот от тези самолети", се казва в публикацията.

Както пише Politico, компонентите за F-35 се доставят от повече от 100 доставчици от цял свят, а големите поръчки от други държави помагат цената на всеки самолет да се поддържа на сравнително ниско ниво.

Изданието отбелязва, че ако някои държави намалят обема на поръчките си за покупки на F-35 или откажат да покупки, цената на изтребителите се увеличава за останалите участници на пазара.

През миналата година Bloomberg съобщи, позовавайки се на информация от Пентагона, че стойността на програмата за разработване и производство на американски изтребители F-35 от пето поколение е нараснала с почти 10% до 485 милиарда долара - което се оказва най-скъпият от всички американски проекти за разработване на оръжейни системи.

Сметната палата на САЩ публикува тогава финансов отчет за най-скъпата оръжейна програма в света - бойните самолети (изтребители) F-35 Lightning II на американския концерн Lockheed Martin. Според изчисленията на федералното ведомство, разходите за експлоатация и поддръжка на F-35 до края на програмата, т.е. до 2088 г., ще достигнат 1,58 трилиона долара. Това е с 44% повече от предварителната оценка на Пентагона, дадена през 2018 г. Тогава Министерството на отбраната на страната обяви необходимостта да бъдат изразходени около 1,1 трилиона долара за F-35 за същия период.

Към средата на 2024 г. Министерството на отбраната на САЩ разполага(ше) с около 630 изтребителя F-35. До средата на 40-те години на този век Пентагонът възнамерява да закупи от Lockheed Martin почти 2500 изтребители от този модел. При това, както отбеляза Сметната палата на САЩ преди година, въпреки значителното увеличение на разходите, оперативните характеристики на F-35 с течение на времето намаляват.