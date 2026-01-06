Новата година може да се окаже рекордна за пътната инфраструктура на Румъния. Очаква се през 2026-а да бъдат открити между 200 и 250 км нови магистрали. Това сочат оценки на Асоциацията Construim România, цитирани от Euronews Romania.

В момента в страната са договорени за изпълнение около 750 км магистрали, като приблизително 400 км от тях трябва да бъдат завършени до края на 2027 г. Ако тези планове бъдат реализирани, общата дължина на високоскоростните пътища в Румъния ще надхвърли 1800 км.

Досегашният рекорд датира от 2024 г., когато в експлоатация бяха пуснати около 200 км магистрали. Очакванията са през 2026 г. този резултат да бъде подобрен, основно с нови отсечки по магистрала A3 в Трансилвания и A7 в историческата област Молдова.

Сред ключовите проекти е и завършването на околовръстния път A0 около Букурещ.

През 2027 г. към мрежата могат да бъдат добавени още около 125 км, включително дългоочаквания липсващ участък от магистрала A1 между Дева и Лугож, части от A13 Сибиу-Брашов, както и първите отсечки от магистрала A8.

Дни преди края на 2025-а, с откриването на участъка Фокшани-Аджуд от A7, Румъния официално премина прага от 1400 км магистрали и скоростни пътища.

Данните на Националния статистически институт (INS) показват, че 51,5% от обществените пътища в страната са класифицирани като модернизирани. В същото време обаче близо 1/4 от пътната мрежа (24,8%) остава с чакълеста или земна настилка, а 23,7% са с лека пътна настилка.

Скоростните пътища към момента са едва 121 км, което представлява само 0,7% от националната пътна система - показател, който подчертава важното на текущия инфраструктурен бум, подчертават експерти.