Узбекистан е инвестирала около €2,9 милиарда в пътната инфраструктура за последните 3 години. Това стана ясно по време на презентация, посветена на свършеното до момента и бъдещите цели в сектора. Неин основен "зрител" беше президентът на страната Шавкат Мирзийоев.

Само за този период в страната са изградени и ремонтирани общо 63 000 км пътища, като внедряването на нови видове пътни настилки е увеличило експлоатационния им живот с около 50%. Вместо унифицирани шаблони все по-често се прилага проектантски подход, съобразен с геоложките и климатичните особености на отделните региони, поясниха експертите.

Съществен е и ръстът на външното финансиране. Обемът на привлечените чуждестранни средства се е утроил и през настоящата година достига приблизително €1,1 милиарда ($1,2 милиарда).

Източник: prezident.uz

Фокус: Частният сектор и дигитализацията

По данни от презентацията, около 60-61% от новите пътища и над 90% от вътрешните пътища, изграждани по т.нар. "Инициативен бюджет", вече се реализират от частни изпълнители. Предприемачите постепенно навлизат и в поддръжката на пътищата. Дейност, която доскоро беше изцяло държавен монопол. Плановете предвиждат включване на частния сектор в поддръжката на 3000 км пътища още през следващата година и на 6300 км до 2030 г.

Наред с това беше отчетено изоставане в дигитализацията - от общо 59 услуги в сектора едва 20 са дигитализирани. През следващата година се планира още 28 услуги да преминат онлайн, както и внедряване на интелигентна транспортна система и разработване на 7 нови електронни платформи.

Нови инвестиции и контрол върху тежкотоварния трафик

В следващите години Узбекистан планира изграждане и ремонт на още 21 000 км пътища, павиране на 14 000 км неасфалтирани отсечки и ремонт на 325 моста. Отчетено е, че 1800 км пътища вече са сериозно влошени заради интензивното движение на тежкотоварни камиони.

В отговор на това правителството ще разшири мрежата от станции за претегляне на товарни превозни средства. Към момента са инсталирани 9, а още 8 са в процес на оборудване. В бъдеще се планира изграждането на 35 мобилни и стационарни пункта. Предстои и внедряване на междуведомствена електронна система за контрол на теглото и размерите на камионите, както и въвеждане на сезонни ограничения според метеорологичните условия.