България е сред десетте страни в света с най-натоварени пътища в света, показват данни на платформата за коли под наем DiscoverCars която работи в 145 страни.

В нейното допитване са участвали 12 015 шофьори от целия свят, като те е трябвало да класират трафика от 0 (пълно спокойствие) до 10 (изключителна натовареност). В класацията влизат само държави с над 50 гласа. На тази база България получава средно 6,36 точки, достатъчни за десето място.

Ето как изглежда челната десетка:

Албания (7,14) заради задръстванията в Тирана и ограниченията за паркиране, които допълват хаоса

Черна гора (7,12) заради интензивен трафик в тунелите

Мароко (6,91) заради трафика в Маракеш и Казабланка

Германия (6,71) - въпреки аутобаните

Турция (6,71), като тук основен "виновник" е легендарно неприятният за шофиране Истанбул

Полша (6,67) с големия трафик към курортите в летните месеци

Мавриций (6,63) - паркирането на острова е безплатно, но в резултат карането през деня не е приятно

Канада (6,56) - даже и просторните широки пътища не успяват винаги да поемат тежкия трафик

Франция (6,45) - отново заради туристите през лятото

България (6,36) влиза в Топ 10 заради твърде тесните улици, които създават големи задръствания в София, но и заради натоварените магистрали през лятото

След нас остават:

Италия

Австралия

Испания

Хърватска

Великобритания

Португалия

Гърция

Нова Зеландия

Кипър

Ирландия

От платформата отправят няколко съвета към шофьорите, на които им предстои пътуване в държавите от Топ 10 на класацията за натоварени пътища - планирайте предварително маршрута си, подгответе и алтернативни варианти и не разчитайте на непрекъснат онлайн достъп до карта, а си изтеглете такава офлайн.