България е сред десетте страни в света с най-натоварени пътища в света, показват данни на платформата за коли под наем DiscoverCars която работи в 145 страни.
В нейното допитване са участвали 12 015 шофьори от целия свят, като те е трябвало да класират трафика от 0 (пълно спокойствие) до 10 (изключителна натовареност). В класацията влизат само държави с над 50 гласа. На тази база България получава средно 6,36 точки, достатъчни за десето място.
Дойде ли време за "частни" пътища и магистрали в България
Изпълнителният директор на Института за икономическа политика Ясен Георгиев пред Money.bg
Ето как изглежда челната десетка:
- Албания (7,14) заради задръстванията в Тирана и ограниченията за паркиране, които допълват хаоса
- Черна гора (7,12) заради интензивен трафик в тунелите
- Мароко (6,91) заради трафика в Маракеш и Казабланка
- Германия (6,71) - въпреки аутобаните
- Турция (6,71), като тук основен "виновник" е легендарно неприятният за шофиране Истанбул
- Полша (6,67) с големия трафик към курортите в летните месеци
- Мавриций (6,63) - паркирането на острова е безплатно, но в резултат карането през деня не е приятно
- Канада (6,56) - даже и просторните широки пътища не успяват винаги да поемат тежкия трафик
- Франция (6,45) - отново заради туристите през лятото
- България (6,36) влиза в Топ 10 заради твърде тесните улици, които създават големи задръствания в София, но и заради натоварените магистрали през лятото
След нас остават:
- Италия
- Австралия
- Испания
- Хърватска
- Великобритания
- Португалия
- Гърция
- Нова Зеландия
- Кипър
- Ирландия
От платформата отправят няколко съвета към шофьорите, на които им предстои пътуване в държавите от Топ 10 на класацията за натоварени пътища - планирайте предварително маршрута си, подгответе и алтернативни варианти и не разчитайте на непрекъснат онлайн достъп до карта, а си изтеглете такава офлайн.