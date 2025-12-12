Дъщерната компания на германската индустриална група Thyssenkrupp -Thyssenkrupp Electrical Steel, ще преустанови дейността си в два свои стоманодобивни завода в Германия и Франция от средата на декември до края на 2025 година, съобщават от компанията. Така под заплаха може да се окажат около 1200 работни места.

Thyssenkrupp Electrical Steel (TKES) ще преустанови дейността си в заводите си в Гелзенкирхен, Германия, и в Исберг, Франция. Освен това, френският завод ще работи на 50% от общия си капацитет през първите четири месеца на 2026 г. От компанията коментират, че по такъв начин реагират на значителното увеличение на евтиния внос, включително от Азия.

Европейският пазар на анизотропна електротехническа стомана изпитва значителен натиск поради рязкото увеличение на обемите на вноса й на цени, значително под тези в Европейския съюз. От 2022 г. насам вносът на тази стомана се е утроил, а само през 2025 г. нарастването е с 50%, отбелязват от германската компания.

TKES е един от двата останали европейски производители на анизотропна електротехническа стомана. Този материал се използва в енергийния сектор, по-специално в трансформатори за подстанции и вятърни турбини.

В началото на 2025 г. Thyssenkrupp Group продаде индийското си подразделение за електротехническа стомана (thyssenkrupp Electrical Steel India) на консорциума Jindal Steel International, за да се съсредоточи върху основния си стоманодобивен бизнес в Европа.