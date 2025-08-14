Германската крупна индустриална група Thyssenkrupp увеличи нетната си загуба повече от пет пъти през третото тримесечие на финансовата 2024-2025 година спрямо същия период година по-рано. Същевременно най-голямата компания за производство на стомана в Германия влоши годишната си прогноза за финансовите си резултати, на фона на отслабващото търсене на продуктите й, след въвеждането на високи вносни мита в Съединените щати.

През периода април-юни нетната загуба на компанията възлиза на 278 милиона евро, спрямо загуба от 54 милиона евро година по-рано.

Същевременно коригираната печалба преди лихви и данъци (EBIT), която Thyssenkrupp счита за по-информативен показател, се увеличи за периода с 4% на годишна база, до 155 милиона евро.

Приходите на компанията за тримесечието на годишна база намаляха с 9% и възлизат на 8,15 милиарда евро.

Thyssenkrupp преразгледа прогнозата си за финансовата 2024/2025 година и сега очаква спад на приходите с 5-7%, докато преди това прогнозираше годишен спад с 0-3%.

В резултат на посоченото, годишната коригирана печалба преди лихви и данъци (EBIT), вече ще попадне в долната част на прогнозирания диапазон от 600 милиона евро до 1 милиард евро.

Въпреки спада на финансовите резултати на индустриалния гигант, от началото на 2025 г. досега, пазарната капитализация на В е скочила 2,3 пъти (до 6,05 милиарда евро), докато борсовият индекс DAX е добавил 21,8%.