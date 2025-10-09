Представители на германските отбранителни предприятия реагираха предпазливо на предложението правителството да стане акционер в ключови компании, съобщава Defense News.

Германският министър на отбраната Борис Писториус лансира идеята държавата да играе по-активна роля, като стане значителен акционер в ключови военни индустрии, по време на интервю за бизнес изданието Handelsblatt в началото на седмицата. Той посочи, че предложението има подкрепата на други членове на кабинета, включително на финансовия министър.

"Твърдо съм убеден, че се нуждаем от държавно участие", заяви Писториус, "също за да гарантираме, че експертизата и работните места остават в Германия."

Германско-френският производител на танкове KNDS и корабостроителят ThyssenKrupp Marine Systems потенциално може да станат частично държавни според плана на Писториус.

KNDS, която произвежда танковете Leopard и Leclerc наред с други бронирани превозни средства, планира да излезе на борсата още следващата година. В момента френската държава притежава половината от всички акции; обмисляната германска правителствена инвестиция би целяла да балансира френското влияние в тази ключова компания.

Ханс Кристоф Ацподиен, председател на лобистката асоциация на отбранителните изпълнители BDSV, заяви, че приветства намерението на федералното правителство да осигури местни умения и работни места в стратегически технологични области чрез държавни инвестиции.

В същото време той защити пазарната философия на индустрията, като аргументира, че тежката правителствена намеса може да отплаши инвеститорите. Такъв сценарий, каза той, може да остави както компаниите, така и правителството като най-голям клиент на отбранителни стоки в по-лоша позиция, потенциално неспособни да доставят необходимия бърз прираст на военна техника за презавъоръжаването на страната.

Благодарение на частните инвестиции, не на държавните действия, предположи той, германската отбранителна индустрия успя да увеличи производството с кратко предизвестие през последните години.

Има прецедент германското правителство да купува акции в частни военни предприятия по геополитически причини. Берлин придоби блокираща малцинствена позиция от 25,1% в производителя на сензори Hensoldt през 2021 г., насочена към противодействие и балансиране на италианския лост в компанията.

В писмено изявление, публикувано в понеделник, Ацподиен също отхвърли опасенията на министъра на отбраната, че производителите на оръжия може да са готови да таксуват астрономически цени поради внезапния приток на пари. Писториус го нарече "манталитет на златна треска" и предупреди за възможна предстояща "инфлация на цените на въоръженията."

Според Ацподиен правителствените правила и фактът, че "има висока степен на отговорност в самата индустрия" биха се комбинирали, за да избегнат спекулативно ценообразуване.