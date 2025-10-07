Акциите на компанията, разработваща един от най-големите редкоземни ресурси в света, разположен в Гренландия се удвоиха за един ден. Това се случи след слухове, че правителството на САЩ може да придобие дял в Critical Metals. Еуфорията обаче бързо бе охладена, след като Белият дом категорично отрече подобни намерения, пише mininig.com.

В понеделник представител на администрацията на Доналд Тръмп заяви пред Bloomberg, че Вашингтон не разглежда възможността за покупка на дял в дружеството. Опровержението дойде само дни след като Reuters съобщи, че САЩ са водили преговори за капиталова инвестиция в базираната в Ню Йорк компания.

Същият доклад посочи, че правителството е на финалната права по сделка за закупуване на 5% дял в разработчика на значим литиев проект в Невада Lithium Americas. Новината за възможна инвестиция в Critical Metals, комбинирана с появата на нов институционален инвеститор, тласна акциите на компанията нагоре по време на търговията след работно време и в началото на седмицата.

В един момент книжата достигнаха рекордните $16,88 за брой - повече от двойно спрямо петъчната им цена при затваряне ($8,14). След изявлението на Белия дом обаче инвеститорите започнаха да прибират печалби, като към обяд в понеделник акциите се търгуваха на около $11,70, а това оценяваше компанията на $1,1 милиарда.

Пак по информация на Reuters, Critical Metals е една от "стотиците компании" в сектора на критичните минерали, потърсили потенциални инвестиции от правителството. Според първоначалните данни една потенциална сделка би могла да превърне предложена субсидия от $50 милиона в около 8% дялово участие на Вашингтон.

Проектът Tanbreez на Critical Metals в Гренландия се смята за едно от най-мащабните находища на редкоземни елементи в света, съдържащо най-малко 45 млн. тона ресурси. Те се намират в масивна, но изключително богата на редкоземни елементи формация, която остава до голяма степен недостатъчно проучена.