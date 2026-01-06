Цените на медта продължиха да поставят нови рекорди, на фона на нарастващите опасения от намаляване на доставките на мед на световните пазари, поради стачка в мина в Чили.

Цената на фючърсите на медта за доставка след три месеца, по време на търговията до вчера вечерта на Лондонската борса за метали (LME), се повиши с 4,3%, надхвърляйки за първи път 13 000 долара за тон.

През 2025 година цената на медта се повиши с 42%, което е най-бързият темп от 2009 г. насам.

Стотици миньори са започнали стачка миналия петък в мината за добив на злато и мед Mantoverde на компанията Capstone Copper, намираща се в Северната част на Чили, заради трудов спор с ръководството. Това усили опасенията за недостиг на доставките на мед на международните пазари през 2026 г.

Анализатори от UBS посочват, че за 2025 г. предварително е имало очаквания световният пазар на мед да бъде в (малък) излишък, но пазарът е бил "изкривен" от скока на вноса от САЩ, поради опасенията за повишаване на митата. Сега САЩ имат около половината от запасите от мед в света, макар че на страната с най-голямата икономика се падат само 10% от световното потребление на мед, отбелязват анализаторите.