Цената на медта днес скочи с около 2%, обръщайки рязкото понижение от петък, тъй като търговците се върнаха към идеята, че пазарът може да се възстанови през 2026 година. Цените на Лондонската борса достигнаха 11 656 долара за тон по време на обедната търговия в Шанхай, след като металът се срина с 3% в предишната сесия, предават световните агенции.

Този спад дойде, когато технологичните акции, свързани с изкуствения интелект, се сринаха на Уолстрийт и повлякоха със себе си голямото търсене. Възстановяването днес дойде бързо и силно, тъй като металът току-що беше достигнал рекордните 12 000 долара за тон, преди разпродажбата. Междувременно цинкът поскъпна с 1,1%, а алуминият добави 0,4% към сотйността си.

Анализатори предупреждават за недостиг в предлагането и нарастващо търсене

Цената на медта се е повишила с над 30% тази година. Проблемите с мините намаляват предлагането и търговците преместват огромни доставки в Съединените щати преди евентуални мита съгласно търговската позиция на президента Доналд Тръмп за 2025 година, пише Cryptopolitan.

Инвестициите в зелена енергия и енергийни мрежи създадоха очаквания за по-силно дългосрочно търсене. Анализатори на Citi заявиха, че металът може да се сблъска с голям недостиг поради ограниченото предлагане в мините и продължаващото "натрупване" в Америка.

"Очакваме САЩ да натрупат глобални запаси от мед и, в бичи сценарий, да се възползват допълнително от изчерпаните запаси извън САЩ. Цените могат да достигнат 13 000 долара за тон в началото на 2026 г. и дори 15 000 долара до второто тримесечие на следващата година", прогнозират от Citi.

Главният изпълнителен директор на Avatar Commodities - Андрю Глас, заяви, че ситуацията сочи към "галактически нови върхове", водени от натрупването на запаси в САЩ, което намалява предлагането извън страната. Глас заяви, че ралито отразява "силно неравномерно изкривяване", подхранвано главно от опасения относно митата, а не от редовни потоци на търсене и предлагане. Експертът добавя, че китайското търсене остава слабо.

Стратегът на ING - Ева Мантей, коментира, че цените могат да достигнат 12 000 долара за тон през следващата година. Тя предупреждава, че по-високите цени ще засегнат маржовете в енергийно-тежките индустрии.

Спот цените достигнаха 11 816 долара за тон в петък, докато 3-месечните фючърси на LME затвориха на 11 515 долара, покачвайки световните бенчмаркове с около 36% тази година и 9% през последния месец.

Митата стимулират притока на мед в САЩ и изчерпват световните запаси

Ралито на медта е предизвикано най-вече от глобалните опасения, че Тръмп ще добави мита върху вноса на рафинирана мед от 2027 г., така че сега купувачите бързат с доставките в САЩ. Данните от StoneX показват, че притокът в САЩ е скочил с около 650 000 тона тази година, увеличавайки запасите до около 750 000 тона.

На Лондонската борса за мед (LME) медта за последно се търгуваше около 11 515 долара за тон с 3-месечна доставка, докато мартенските фючърси на COMEX бяха около 11 814 долара, създавайки силни стимули за арбитраж. Това привличане източи акциите от LME, която действа като пазар от последна инстанция.

Данните за запасите показват, че запасите от мед са приблизително 165 000 тона, като около 66 650 тона, около 40%, са заключени в анулирани варанти, което означава, че металът е заделен за доставка и не е наличен на свободния пазар.

Запасите на LME са намалели с близо 40% от началото на годината. Междувременно Deutsche Bank нарече 2025 г. "силно нарушена година" поради намаляването на целите за производство от страна на големите минни компании.

Актуализираните насоки от големите производители намалиха очакваните доставки за 2026 г. с около 300 000 тона. Банката заяви, че пазарът ще бъде в дефицит, като най-тежкият период се очаква през четвъртото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г.

Glencore понижи прогнозата си за производство през 2026 г. до 810 000-870 000 тона поради намаления добив от мината Collahuasi, която притежава съвместно с Anglo American. Rio Tinto заяви пред Ройтерс, че производството през следващата година може да падне до 800 000-870 000 тона, под целта от 860 000-875 000 тона за тази година.