За да нанесе удари по близо 1000 цели само в първото денонощие на военната си кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари, американската армия разчита на най-усъвършенстваната система за изкуствен интелект, използвана някога в бойни операции. Това разкриват в съвместни разследвания The Washington Post и The Wall Street Journal.

Системата, известна като Maven Smart System и разработена от Palantir Technologies, анализира огромни масиви от класифицирани разузнавателни данни — сателитни снимки, данни от наблюдателни платформи и други източници.

Интегрираният в нея модел Claude на Anthropic обработва тази информация и генерира препоръки за цели, предоставя точни географски координати и ги приоритизира в близко до реалното време. Технологията е свила процес, изискващ някога седмици работа от екип от 2000 анализатори, до задача, изпълнявана от около 20 души за броени часове.

Към третата седмица на конфликта броят на поразените цели надхвърля 6000, съобщава Централното командване на САЩ.

Развръщането на системата съвпада с рязко влошаване на отношенията между Anthropic и администрацията на Тръмп. Само часове преди началото на бомбардировките президентът нареди на всички федерални агенции да преустановят използването на технологиите на компанията, определяйки я като "риск за веригата на доставките". Причината е отказът на Anthropic да премахне ограниченията, препятстващи използването на Claude за масово вътрешно наблюдение и напълно автономни оръжия.

Въпреки забраната Пентагонът продължи да разчита на системата, признавайки, че зависимостта от нея е твърде дълбока, за да бъде прекъсната по средата на конфликта. Anthropic впоследствие е завела две федерални дела срещу администрацията за незаконно преследване.

Най-тежкият цивилен инцидент в хода на войната постави под силна лупа прецизността на AI-подпомаганото насочване. Предварително разследване на Пентагона установи, че американска крилата ракета "Томахок" вероятно е поразила основното училище "Шаджарех Тайебе" в Минаб, Южен Иран, убивайки над 165 души — предимно ученички на възраст между 7 и 12 години.

Според източници, запознати с предварителните констатации, ударът е нанесен въз основа на остарели координати на Агенцията за отбранително разузнаване. Публично достъпни сателитни снимки показват, че сградата е отделена от съседния военен обект още около 2017 г., а стените ѝ са украсени с ярки стенописи, ясно различими дори от сателитните изображения.

Повече от 45 демократически сенатори изпратиха писмо до министъра на отбраната Пийт Хегсет с искане за обяснения. Бивш служител на Пентагона заяви пред АП, че реформите на администрацията на Тръмп са намалили персонала, отговорен за предотвратяване на граждански жертви. Разследването продължава.