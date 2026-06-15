Siri най-накрая получава големия AI ъпгрейд, който Уолстрийт чакаше. Но това е само началото. Миналата седмица Apple обяви Siri AI - основният технологичен ъпгрейд, за който компанията се надява да измести неговия около 15-годишен дигитален асистент в светлината на прожекторите заедно с ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google, пише CNN Business.

Новият асистент, който ще стартира в бета версия по-късно тази година, ще помага при работа с приложения, ще анализира екрана на iPhone, за да отговаря на въпроси и ще включва личен контекст в отговорите, заявиха от компанията.

След като изоставаше в надпреварата за AI, Apple беше под натиск през последните няколко години да докаже, че има план за наваксване. Компанията скоро ще трябва да докаже, че може да използва своя AI асистент, за да стимулира надстройките на iPhone, да увеличи приходите от услуги и да захранва нови видове продукти.

Но може би най-важният въпрос за инвеститорите е: Може ли Apple - компания, известна с това, че превръща зараждащите се технологии в хитови продукти, да убеди хората да плащат за AI?

"Актуализациите се чувстваха по-еволюционни срещу революционни и ние продължаваме да гледаме на (Apple) като на изостанал в AI без убийствени приложения и съмнителна стратегия за монетизиране", пишат анализатори от Barclays в изследователска бележка след събитието на Apple.

Apple не е единственият технологичен гигант, който се съмнява в възможностите си за изкуствен интелект. OpenAI и Anthropic - и двете компании са на прага на публично предлагане - са изправени пред скептицизъм относно това дали генерират достатъчно приходи, за да оправдаят високите си оценки и инвестиции.

Apple е защитена от някои от тези опасения, защото генерира по-голямата част от приходите си от продажбите на iPhone, които са в бум. Компанията отчете рекордни приходи за мартенското тримесечие, които до голяма степен се дължат на търсенето на iPhone 17.

Но анализаторите все още търсят признаци, че амбициите на Apple за изкуствен интелект ще доведат до повече ъпгрейди на телефони, абонаменти за iCloud+ или и двете. Анализаторите на Morgan Stanley заявиха, че съобщенията на Apple са предоставили "по-ясни пътища за монетизиране на изкуствен интелект" в бележка след събитието, въпреки че те също така заявиха, че напредъкът на Apple в областта на изкуствения интелект ще бъде "маратон, а не спринт".

Siri AI и другите инструменти на Apple с изкуствен интелект са налични на телефони, стари колкото iPhone 15 Pro, който беше пуснат на пазара през 2023 г. Но повече от половината iPhone не поддържат Apple Intelligence, според оценки, споделени от анализатора на Bloomberg Intelligence Анураг Рана.

R oори ако тези потребители си закупят нови iPhone модели тази есен, това вероятно ще бъде заради по-дълъг живот на батерията или по-бърза производителност, а не заради функциите на изкуствения интелект.

"Не мисля, че AI задвижва циклите на ъпгрейд по начина, по който производителите се надяваха", заяви пред CNN Пол Шел, старши анализатор, отговарящ за изкествения интелект в изследователската фирма ABI Research.

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И все пак съобщенията на Apple тази седмица дадоха поглед върху това как функциите на AI биха могли да привлекат потребителите към по-скъпи iPhone и абонаменти.

Някои функции на Siri с изкуствен интелект - като по-точно гласово диктовка и възможността за персонализиране на гласа, за да звучи по-изразително - са достъпни само чрез най-висококачествените iPhone телефони на Apple: iPhone Air, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max.

Според оценки на Morgan Stanley, над 1,3 милиарда iPhone-а, които се използват в момента, нямат изчислителната мощност или памет, за да изпълняват тези две функции на Siri. Някои функции на Apple Intelligence, като по-високи ограничения за генериране на изображения и описания на кадри от интелигентни домашни камери, съвместими със системата HomeKit на Apple, ще изискват абонамент за iCloud+.

Siri става ключов фактор за бъдещето на iPhone

Apple се стреми да превърне Siri от асистент, който отговаря на въпроси, в критичен инструмент в софтуера на iPhone. Google и Samsung се надпреварват към същата цел, като интегрират Gemini в Android през последните години. Случаите на употреба, които Apple очерта за Siri AI, са предназначени за ежедневни задачи, а не за офис работа. Това е рязък контраст с ChatGPT и Claude на Anthropic, които са насочени към бизнеса.

"Търся нещо, отговарям на текстово съобщение, опитвам се да намеря адреса на ресторанта, който приятелят ми спомена миналата седмица - такива неща", коментира Каролина Миланези, президент и главен анализатор в Creative Strategies, по отношение на основните функции на Siri AI.

"Не казвам, че хората ще използват Siri за продуктивност, но това всъщност не е нещо, от което Apple се интересува."

Apple вече показа как Siri може да препраща към съдържание от текстови съобщения, така че потребителите да могат да ѝ задават въпроси като "Къде е новото място на Джеф?", за да извлече новия адрес на приятел от скорошно съобщение. Siri може също да разбере какво има на екрана на iPhone, както показа вицепрезидентът на Apple по Siri инженерство Майк Рокуел в друг пример.

Той попита Siri за упътвания до забележителност, която гледа на снимка, със спирка в къщата на приятеля си по пътя. Настоящите предложения на Apple не са достатъчни, за да убедят потребителите да купят iPhone за 1000 долара или да се абонират за по-скъп iCloud план.

В краткосрочен план обаче те биха могли да помогнат на Apple да задържи съществуващите потребители на iPhone.

"Ще бъде трудно за потребителя да мигрира от iOS към Android, като моделът на Siri с изкуствен интелект ви разбира, а сега и вашия личен контекст, и цялата история", казва Набила Попал, старши директор в компанията за пазарни проучвания International Data Corporation, отговаряща за смартфоните.