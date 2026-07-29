Apple за кратко премина пазарна капитализация от $5 трилиона по време на борсовата сесия във вторник. Така технологичният гигант се превърна във втората публична компания в историята след Nvidia, достигнала тази граница. С това отново изпревари Nvidia и си върна позицията на най-ценната компания в света, макар че инвеститорите до последно следяха дали ще успее да задържи символичната оценка и при затварянето на борсата.

Акциите на Apple достигнаха вътрешнодневен максимум от $342,89, а за да приключи деня с пазарна капитализация над $5 трилиона, цената им трябваше да остане над $340,43. Само ден по-рано Apple си върна първото място по пазарна оценка, измествайки Nvidia.

Самият рекорд е показателен за скоростта, с която растат най-големите технологични компании, коментират експерти. Apple премина границата от $4 трилиона едва през октомври миналата година, което означава, че последният 1 трилион е добавила за по-малко от 12 месеца.

Оценка от $5 трилиона е трудно обозрима дори в глобален мащаб. Това е сума, по-голяма от годишния брутен вътрешен продукт на Германия или Япония поотделно. За сравнение, тя е над 2 пъти по-голяма от БВП на Италия и многократно надхвърля този на всички държави от Централна и Източна Европа, взети заедно.

По-интересна от самото число обаче е промяната в нагласите на инвеститорите. В продължение на близо 2 години Apple беше сочена като големия изоставащ в надпреварата за изкуствен интелект. Докато Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta обявяваха инвестиции за стотици милиарди долари в центрове за данни и AI инфраструктура, Apple предпочете далеч по-предпазлив подход. Компанията заложи на ограничаване в капиталовите разходи и на микс от собствени разработки и външни модели, включително Gemini на Google за новото поколение Siri.

Днес именно тази стратегия започва да се възприема по различен начин. Все повече анализатори поставят под въпрос дали безпрецедентните инвестиции в AI ще могат да се изплатят в разумен срок.

Опасенията са, че част от технологичните гиганти ще трябва да поддържат огромни капиталови разходи години наред, преди да ги превърнат в устойчиви печалби. На този фон Apple изглежда като компания, която не е излязла от AI надпреварата, но е избегнала най-агресивните разходи.

Разбира се, това далеч не означава, че лидерството й е гарантирано. Nvidia остава основният печеливш от бума на изкуствения интелект, тъй като именно тя доставя чиповете, които захранват новите центрове за данни по света. Приходите на компанията от този бизнес са нараснали със 75% през последното отчетено тримесечие, което показва, че търсенето на AI инфраструктура остава изключително силно.

Следващите седмици могат отново да разместят класацията. Apple публикува финансовите си резултати в четвъртък - последния отчет под ръководството на Тим Кук, преди Джон Тернус да поеме поста главен изпълнителен директор на 1 септември. Инвеститорите ще следят не само продажбите на iPhone и перспективите пред новите AI функции, но и дали компанията ще успее да оправдае рекордната си оценка.

След нея на ход ще бъде Nvidia, чийто отчет в края на август вероятно ще даде най-ясния отговор дали Wall Street действително започва да награждава по-умерените инвестиции в AI, или това е само кратка пауза.