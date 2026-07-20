Като в състезание от "Формула 1" - така в края на миналата седмица изглеждаше надпреварата за титлата "Най-скъпа компания в света", след като Apple за кратко изпревари Nvidia. Двете компании бяха "броня до броня" през целия петъчен ден, за да успее производителят на чипове да си върне първото място чак в края на деня.

Безспорният най-голям печеливш от AI истерията води битка срещу компания, която преди половин година беше откровено подигравана за това, че е "проспала" технологична революция. Причината обаче може да има относително малко общо с най-новия iPhone и с бизнеса на Apple изобщо.

Инвеститорите преоценяват дали моделът на скъпи затворени AI системи и растящи разходи за инфраструктура, тласкал досега приходите на Nvidia, ще издържи натиска на новите китайски конкуренти.

Годината вече показва разминаването ясно - докато Apple е нагоре с около 22-23%, Nvidia е добавила едва 7%. Индексът на полупроводниковите компании борсата във Филаделфия пада с близо 19% от историческия си връх.

Залозите откъм Китай се вдигат

На 16 юли пекинският стартъп Moonshot AI представи Kimi K3 - отворен модел с 2,8 трилиона параметъра, който според собствени тестове доближава или изпреварва водещи западни системи в редица бенчмаркове, при около 40% по-ниска цена.

Два дни след това Alibaba показа Qwen3.8 Max, описан от компанията като отстъпващ единствено на Claude Fable 5 на Anthropic. Axios определи появата на K3 като момент, който "нулира AI надпреварата за една нощ", застрашавайки ценовата власт на американските лаборатории и логиката зад стотиците милиарди долари, вложени в центрове за данни.

Ако китайските отворени модели просто снижават цената на интелигентността, това е проблем най-вече за бизнес модела на лаборатории като OpenAI и Anthropic - не непременно за Nvidia, защото и Kimi K3 може да работи на клиентски клъстери с чипове на компанията, за да работи в пълния си капацитет.

Huawei обаче влиза в чата. Компанията форсира производството на своите Ascend чипове, твърди, че новият Ascend 950PR доближава три пъти по-добро представяне при изпълнение на вече трениран модел от Nvidia H20 при четвърт от цената, и вече планира износ - включително в Южна Корея през последното тримесечие.

Все още е трудно да се потвърдят твърденията на Huawei от независими източници, но е факт, че Китай се опитва да изгради цялостна AI екосистема. DeepSeek V4 - новият модел на компанията, която в началото на миналата година стресна глобалните пазари с евтино и мощно предложение, е в голяма степен оптимизиран за Ascend хардуер.

Търси се нов разказ

Финансово Nvidia остава солидна - приходите за последното тримесечие скочиха с 85% на годишна база до 81,6 милиарда долара.

Именно затова е показателно, че изпълнителният директор Дженсън Хуанг напоследък говори все по-настойчиво за пазар от 40 трилиона долара за хуманоидни роботи и "физическо AI".

Един анализ директно свърза това послание с опит за стабилизиране на инвеститорското доверие, докато акциите на компанията изостават от по-широкия пазар през годината.

За Nvidia, която през годините е пренасочвала интереса към себе си със скокове от гейминг през професионална 3D графика, чипове за преносими устройства и интелигентна мобилност и какво ли не, търсенето на нова ниша е стандартна маневра.

Историята се вписва и в контекста на нарастващо обществено недоволство от AI инфраструктурата в САЩ. Само през първото тримесечие на 2026 г. местна съпротива е блокирала или забавила 75 проекта за центрове за данни на стойност 130 милиарда долара - горе-долу колкото за цялата 2025 г.

Причините - опасения от скок на електроенергията, замърсяване на водата и шум за живеещите в близост.

Над 70% от участниците в скорошно проучване се притесняват AI да свие работните места, а инвестиционни бележки вече говорят за ерозия на доверието в капиталоемкия модел.

Иначе казано, всеки иска да инвестира в рекламираните ползи от AI, но расте броят на тези, които се замислят, когато чуят какво стои зад обещаваните резултати.

Два различни подхода

Apple, от своя страна, изгражда разказ на компания, която създава собствени продуктови категории, вместо да "продава лопати по време на златна треска".

Компанията е похарчила само 12,7 милиарда долара капиталови разходи през фискалната 2025 г., при цели 98,8 милиарда свободен паричен поток - съзнателно избягвайки капана на скъпата AI инфраструктура.

Към това се добавят и специфични за компанията катализатори: одобрение от китайските власти за пускането на Apple Intelligence (и то чрез използване именно на Qwen), ъпгрейд на препоръката от HSBC до "купувай", очаквания за разширена продуктова линия iPhone, нова версия на Siri, задвижена от технологията на Google Gemini и предстоящата смяна начело - Тим Кук отстъпва поста през септември на Джон Тернъс.

Трудният завой, който Apple трябваше да направи, за да адаптира бизнеса си към AI, костваше няколко тежки месеца, но пък взетите решения изглеждат правилни - в момента компанията печели като лицензира и интегрира най-доброто на пазара в AI без да прави големи инвестиции.

И без да се интересува дали моделът и видеокартата са американски, китайски или от някоя друга държава.