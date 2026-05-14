Китайският технологичен гигант Alibaba отчете 18% спад на нетната си печалба през последната си фискална година, съобщава AFP. Компанията изпитва натиск от предизвикателствата в местната икономика и скъпите инвестиции в изкуствен интелект.

Alibaba, която управлява някои от най-големите платформи за онлайн пазаруване в Китай, е видяла основния си бизнес за електронна търговия да бъде притиснат от ценови войни и бавно потребление във втората по големина икономика в света.

Базираната в Ханджоу корпорация инвестира десетки милиарди долари в изкуствен интелект, като акционерите ѝ са нетърпеливи да видят как компанията ще подходи към трудната задача да монетизира тези огромни инвестиции.

За финансовата година, приключила на 31 март, Alibaba регистрира нетна печалба от 105,9 милиарда юана (15,6 милиарда долара), се казва в изявление на Хонконгската фондова борса, в сравнение със 129,5 милиарда през предходната фискална година.

Моделите с изкуствен интелект с отворен код "Qwen" на Alibaba са популярни сред програмистите по целия свят. Тази седмица от компанията обявиха, че са интегрирали агентните функции на Qwen, които могат да изпълняват задачи вместо потребителите, в изключително популярното си приложение за пазаруване Taobao в Китай.

Анализатори на Bloomberg Intelligence заявиха преди резултатите от печалбата, че Alibaba "вероятно ще се насочи още по-сериозно към интеграция на изкуствен интелект в цялата си екосистема през фискалната 2027 година".