Бихте ли купили любимия си снакс, ако опаковката му изглежда бледа, евтина или напълно различна от това, с което сте свикнали? Пред този маркетингов риск се изправи японският лидер в производството на снаксове Calbee, след като войната в Близкия изток прекъсна пътя на специфични пигменти и мастилo.

От 25 май компанията ще облече 14 от най-разпознаваемите си продукти - сред които култовите Potato Chips, бисквитите Kappa Ebisen и зърнената закуска Frugra, в опаковки, които изглеждат сякаш са изскочили от стара черно-бяла снимка.

"Тази мярка е предназначена, за да помогне за поддържането на стабилни доставки на продукти", се казва в изявление на компанията тази седмица, цитирано от AP.

Нафтата

Зад този визуален аскетизъм стои нафтата. Това е суровината за разтворителите и смолите, които правят онези ярки цветове върху найлоновите пликове възможни. Използва се в производството на пластмаси и разтворители за печатарски мастила.

В края на февруари се разгоря конфликт в Близкия изток и последва блокада на Ормузкия проток, която парализира движението на петрол. Япония е изключително зависима от този регион, като преди кризата внасяше около 40% от своята нафта.

Японските медии съобщават, че този ход вече увлича и други производители в страната. Такива са индустриите със сокове, месни продукти и млечни напитки, които също обмислят преминаване към изчистени или изцяло черно-бели опаковки поради същата причина.

Кои са Calbee?

Производителят на снаксове има над 70-годишна история, над 5000 работници и над 20 производствени бази в 11 държави.

Компанията държи над 70% от пазара на картофени чипсове в Япония и около половината от целия пазар на острова. Когато такъв доминиращ бранд приема да жертва най-силния си маркетингов актив, това е сигнал.

Макар Япония да е основното им ядро, Calbee е силно представена в САЩ, Обединеното кралство, Австралия и цяла Югоизточна Азия. В САЩ техният бранд Harvest Snaps е изключително популярен в секцията за здравословни храни по супермаркетите.

"Calbee ще продължи да реагира гъвкаво и бързо на промените в оперативната си среда, включително геополитическите рискове, и остава ангажирана с поддържането на стабилни доставки на безопасни, висококачествени продукти", се казва още в изявлението на компанията.

Войната в Близкия Изток вече затруднява и най-неочаквани индустрии. А логистичната сигурност, оказва се, е по-важна от естетиката на марката.