Само преди дни Организацията на ООН по прехрана и земеделие публикува данни, потвърждаващи срив от поне 30% в световната търговия с торове през изминалите месеци на годината. Същия ден сходен анализ на Световната търговска организация (СТО) описа пазара като "сериозно нарушен".

Според доклада на СТО, конфликтът на Персийския залив е ударил в самото сърце доставките на урея и фосфати.

Блокирана е една от най-важните търговски артерии за тези торове.

Заплаха за реколтата

Уреята и фосфатите са жизненоважни за растежа и кореновата система на културите. Дефицитът поставя в рискова позиция най-вече азиатските и африканските държави, които разчитат почти изцяло на Ормузкия проток.

Това са държави като Индия, която доставя до 2/3 от общия обем на суровините от там, както и Бангладеш, Кения и Танзания. Австралия, Бразилия, Мароко и Съединените щати са сред другите основни засегнати страни.

Индустрията е изправена пред двоен удар. Освен войната и затварянето на пътя на торовете, се наблюдава и скок в цените на застраховките за карго корабите. Всичко това оскъпява крайния продукт.

"Смущенията, произтичащи от кризата, продължават да пораждат опасения, че добивите от култури биха могли да пострадат. Това пък би имало негативни последици за цените на храните и световната продоволствена сигурност", заявява СТО.

Война и тор

Анализаторите свързват временното успокояване на пазарите с деескалацията по оста Вашингтон-Техеран, след като САЩ и Иран обявиха опит за прекратяване на огъня и се ангажираха да възстановят свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток.

Това се отрази на цените на суровините. Цените на уреята, които в началото на конфликта се удвоиха, излитайки от 400 долара до над 850 долара за тон през април, успяха да се охладят почти до нивата си отпреди войната, спадайки до 453 долара през юни.

В същото време диамониевият фосфат (DAP) отчете по-умерен скок - от 580 на 770 долара за тон.

Въпреки сериозното напрежение цените не преминаха историческия си рекорд от 2022 г., когато започна войната в Украйна. Тогава уреята за кратко прехвърли 900 долара, а поташът удари 1200 долара за тон.

Според СТО, цените на торовете оттук нататък ще зависят до голяма степен от това дали сделката между Вашингтон и Техеран действително ще успее да възстанови търговското корабоплаване през пролива.

Решението на ЕС

Както Money.bg писа преди време, Европейската комисия oбяви нoв плaн зa ocигypявaнe нa дocтaвĸитe нa вce пo-cĸъпитe тopoвe, ĸoeтo e пpяĸo cвъpзaнo c пpoдoвoлcтвeнaтa cигypнocт в Eвpoпa.

Инициaтивaтa нa Бpюĸceл e в пoдĸpeпa нa зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли. Идеята е ако не се прекъсне, то поне да се намали зависимостта от внос на торове за Стария континент.

Cĸъпитe тopoвe ca cepиoзeн пpoблeм и зa бългapcĸитe пpoизвoдитeли. Πo дaнни нa Haциoнaлнaтa acoциaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe (HAЗ) paзxoдитe зa тopoвe фopмиpaт мeждy 15% и 30% oт oбщитe пpoизвoдcтвeни paзxoди нa cтoпaнcтвaтa.