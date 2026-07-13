Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възстановяване на блокадата на иранските пристанища и налагане на такса от 20% върху всеки товар, преминаващ през Ормузкия проток, предават световните агенции.

Съобщението беше направено в публикация в Truth Social, в която Тръмп заяви, че протокът остава отворен за всички държави с изключение на кораби и клиенти на Иран.

По думите на президента САЩ поемат ролята на "пазител на Ормузкия проток" и в замяна очакват компенсация в размер на 20% от стойността на превозвания товар - средства, предназначени да покрият разходите по осигуряване на сигурността в района. Тръмп не уточни как точно ще функционира механизмът за събиране на таксата.

Очаква се редица американски съюзници да се противопоставят на изискването да заплащат за преминаване през воден път, който до началото на военната операция на 28 февруари е бил напълно свободен за корабите.

Инициативата поставя Тръмп и в деликатна вътрешнополитическа позиция - част от републиканските законодатели вече поставят под въпрос ползите от постигнатото примирие и последвалите преговори, докато цените на петрола отново тръгват нагоре в навечерието на междинните избори в САЩ.

Не пак, а отново

Това не е първият опит на Вашингтон да ограничи корабоплаването на Иран през протока. През април американски сили обявиха, че ще прихващат или връщат обратно плавателни съдове, пътуващи от и до иранското крайбрежие, с цел да ограничат приходите на Техеран от петролен износ.

Международната морска организация на ООН тогава посочи, че никоя държава няма законно право да блокира протоци, използвани за международен транзит, а Иран определи действията като "пиратство". На 17 юни двете страни постигнаха временно споразумение за вдигане на блокадата и отваряне на протока.

Военна ескалация и реакция от Техеран

В телефонно интервю за Fox News Тръмп заяви, че американските сили са нанесли тежък удар по Иран. По думите му голяма част от иранската военна техника, включително противовъздушните системи, е унищожена.

Президентът обвини Иран, че многократно е нарушавал постигнати споразумения, добавяйки: "Имахме 10 споразумения с тези хора, така че просто ще ги ударим много силно."

Иранското посолство в Лондон съобщи в понеделник, че страната е установила временен безопасен морски коридор в протока, свободен от технически и военни пречки, но обвини американската военна агресия, че е превърнала водния път в зона с висок риск, съобщава Би Би Си.

Иранската Революционна гвардия обяви, че няма да позволи на САЩ да се намесват в управлението на протока, наричайки американските действия дело на "бандитска армия".

Всякакво сътрудничество с Вашингтон по въпроса ще се разглежда като акт на война срещу суверенитета на Иран, се казва в изявлението, което предупреждава, че разрастването на конфликта би могло да въвлече целия регион.