Петролът скочи рязко, а водещите борсови индекси поевтиняха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че примирието между Вашингтон и Техеран, договорено преди три седмици, вече не важи.

Изявлението дойде след удари по кораби в Ормузкия проток, американски бомбардировки на ирански военни обекти и атаки срещу US инфраструктура в региона. Това вероятно отново ще блокира един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

"Мисля, че примирието приключи", каза Тръмп по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на срещата на върха на алианса в Анкара. Той добави, че преговорите с Иран са "загуба на време", но че екипът му ще продължи да търси по-широка сделка за ядрената програма на страната.

Петролните пазари реагираха мигновено. Сортът Brent, световният бенчмарк, скочи с над 6% до около 78,93 долара за барел, докато американският WTI поскъпна с 6,5% до близо 75 долара за барел.

Ръстовете идват след седмици на поевтиняване, тъй като инвеститорите разчитаха, че САЩ и Иран ще стигнат до трайно споразумение за отваряне на Ормузкия пролив, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на суров петрол.

Фючърсите на Dow Jones и Nasdaq поевтиняха съответно с 1,3% и 1,6%, а тези на S&P 500 - с 1%. Основните европейски индекси паднаха с около 2%, южнокорейският KOSPI приключи деня със спад от 5,4%, а японският Nikkei загуби 2,1%. Изключение направи Hang Seng в Хонконг, който поскъпна с 3%.

Анализатори предупреждават, че по-скъпият петрол може да върне инфлационните опасения. "Настроенията на пазарите са под ново напрежение заради скока на петрола", коментира пред CNN стратегът от инвестиционната банка Saxo Нийл Уилсън, като посочи риск от стагфлация - комбинация от висока инфлация и слаб икономически растеж.

Успоредно с военната ескалация Министерството на финансите на САЩ отмени изключението, позволявало на Иран да продава петрол на международните пазари - стъпка, която допълнително ограничава предлагането и подхранва опасенията за нов енергиен шок. Петролните цени остават значително под военните пикове от над 120 долара за барел за Brent, но новият скок е достатъчен да разклати очакванията за плавно забавяне на инфлацията в световен мащаб.

Какво се случи?

Ескалацията идва след поредица от атаки срещу три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия пролив във вторник. В отговор американските военни удариха над 80 цели в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана и лодки на Революционната гвардия, използвани за атаки срещу търговски съдове.

Иранското външно министерство определи ударите като "грубо нарушение" на споразумението, подписано през юни, и заяви, че въоръжените сили на страната ще защитават суверенитета ѝ. Последваха удари по цели в Бахрейн и Кувейт.

На същата среща на върха на НАТО Тръмп изненада съюзниците и с друго икономическо решение, несвързано пряко с Иран - нареди на финансовия министър Скот Бесент да прекрати всякаква търговия с Испания, като определи страната за "лош партньор" в НАТО заради ниските ѝ разходи за отбрана.

Мадрид освен това не подпомага американската операция в Близкия Изток, което в момента със сигурност ядосва много Тръмп.

Испанското правителство отговори спокойно, наричайки думите на американския президент "обичайна практика", и припомни, че САЩ имат търговски излишък със Испания, а решенията за търговски отношения на държавите членки се вземат на ниво Европейска комисия, а не поотделно.

Какво ни чака?

Засега остава неясно какво точно означава на практика краят на примирието и дали ще последва нова военна ескалация.

Анализатори предупреждават, че по-нататъшно прекъсване на трафика през Ормузкия проток би имало пряко отражение върху цените на горивата в Европа, тъй като регионът зависи от внос на суров петрол и деривати, чиято цена се определя от международните бенчмаркове.

Най-лошият сценарий е възобновяване на бойните действия и продължаването им даже и с намален интензитет през лятото и есента. Тогава енергийната сигурност на Европа ще се окаже под въпрос заради многото газови централи в западната част на Стария континент, а освен това цените на горивата в САЩ може да станат непосилни точно преди ключовите за политическото оцеляване на Доналд Тръмп междинни избори.

Медиаторите на споразумението - Пакистан и Катар, вероятно ще положат гигантски усилия да върнат страните към масата за преговори, но до момента няма сигнали, че САЩ или Иран са склонни на отстъпки. За Техеран моментът е особено сложен - новите удари идват на фона на погребението на убития в началото на войната върховен лидер аятолах Али Хаменей. Настроенията сред поддържащите режима определено не са за мир, а за възмездие.

В Израел пък потриват ръце - след като останаха странични наблюдатели на мирния процес, сега ръцете на Бенямин Нетаняху и съюзниците му са развързани.

Пазарите ще следят внимателно всяка нова стъпка, тъй като допълнителна ескалация би задържала цените на енергоносителите високо за по-дълъг период.