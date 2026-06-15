САЩ и Иран постигнаха споразумение за "незабавно и постоянно прекратяване на военните действия по всички фронтове", обяви в неделя пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф. Подписването е насрочено за петък, 19 юни, в Швейцария, а сделката включва и края на бойните действия в Ливан. С това приключва близо четиримесечната война между двете страни, която започна на 28 февруари с ликвидирането на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

За потребителите - у нас и по света, новината идва със закъснение спрямо вече платената цена на конфликта: по-скъпите горива, по-високата инфлация и по-скъпите кредити вече са факт и ще се усещат месеци наред, независимо колко бързо се подпише документът в Женева.

Какво се случи през последните четири месеца

Атаката от 28 февруари засегна военното и политическото ръководство на Иран и предизвика верижна реакция: Техеран затвори Ормузкия проток и насочи балистични ракети и дронове към енергийна инфраструктура в региона.

През протока преминава около 20% от морския петролен трафик в света, както и катарският износ на втечнен газ, торове и редица други суровини, от които зависят глобалните вериги на доставки.

Резултатът - рекордно високи цени на петрола и газа през пролетта, които се пренесоха директно в сметките за гориво и парно в цяла Европа. Не само това, но и огромен натиск върху земеделските производители.

Какво ще усетите на бензиностанцията и на касата

Ако питате за близките седмици - по-скоро нищо.

Споразумението предвижда незабавно и безпрепятствено отваряне на Ормузкия проток веднага след подписването. На теория това означава поевтиняване на петрола - пазарите вече реагираха с понижение при първите новини за близка сделка.

На практика обаче по-ниските цени на едро стигат до бензиностанциите и сметките за газ с лаг от няколко седмици. Затова очаквайте плавно, а не рязко поевтиняване - и едва след като протокът реално заработи с нормален трафик.

А според много експерти това може да отнеме и месеци заради многото чакащи кораби, морските минни полета и повредената при ударите инфраструктура.

Както добре знаем, без поевтиняване на горивата трудно може да се очаква благоприятно развитие и при останалите стоки и услуги. А също така закупеното на едро на високи цени рядко се реализира на пазара на дребно на загуба...

ЕЦБ вече поведе крак с лихвите

На фона на рязко поскъпналия петрол и намаляващите буфери за контрола на цената му, както и на затруднената ситуация с газовите доставки на някои пазари, икономистите чертаеха мрачна картина.

Заговори се за завръщане на стагфлацията през лятото, а Европейската централна банка вдигна основния си лихвен процент от 2% на 2,25% за първи път от 2023 г. - с очакване и ред други институции да направят същото в опит да овладеят инфлацията.

Решението на ЕЦБ има пряк ефект върху формулите, по които много банки определят лихвите по различни свои кредитни продукти. То няма как да се промени от днес за утре, защото инфлационните причини за него няма просто да изчезнат с края на войната.

ЕЦБ вече прогнозира инфлация около 3% за тази година, над целта от 2%, а решението за по-високи лихви няма да се отмени само защото войната приключва. Затягането на паричната политика е последното нещо, което ѝ трябва на икономиката на еврозоната, която вече отчита забавяне, а по-скъпото кредитиране ще увеличи бизнес фалитите и рисковете от рецесия.

Надеждата е, че през оставащите месеци ще видим ръст на активността и, в комбинация с разумни решения на централните банкери, все пак ще има "меко кацане" до края на годината.

Какво следва на 19 юни

Освен прекратяването на огъня и отварянето на Ормузкия проток, документът предвижда 60-дневен период на преговори за иранската ядрена програма - тема, която пазарите ще следят отблизо, защото нов сблъсък около нея може отново да върне нагоре цените.

До подписването в Женева тази седмица предстоят още срещи на делегациите. Доколко бързо ще се стабилизират цените на горивата - и дали централните банки ще направят пауза в повишенията на лихвите - ще зависи от това доколко примирието се задържи, особено в Ливан.