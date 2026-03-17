САЩ бързо изчерпват "амортисьорите", които да омекотят положението на петролния пазар от загубата на доставки на суров петрол от Близкия Изток, докато войната с Иран бушува - което повишава риска от по-голямо забавяне на световната икономика.

С навлизането в третата седмица на войната на САЩ и Израел срещу Иран, най-малко 15% от световните петролни запаси остават ефективно блокирани в Персийския залив след затварянето на жизненоважната морска точка в региона, Ормузкия проток, според изчисления на Reuters.

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, се стреми да пренасочи до 5 милиона барела на ден към пристанището Янбу в Червено море. Обединените арабски емирства също пренасочват част от допълнителния износ на суров петрол през нефтения терминал "Фуджейра".

Въпреки това, около 15 милиона барела петрол на ден от Близкия изток остават недостъпни за световните пазари - прекъсване без прецедент в ерата след Втората световна война, посочва Reuters.

Шокът с прекъсването на доставките тласна цената на суровия петрол Brent над 100 долара за барел, а световните цени на рафинираните горива като дизел и самолетно гориво, скочиха още по-рязко, отразявайки опасенията от траен недостиг.

Опити да се компенсира недостигът на петрол и рафинирани горива

Администрацията на Тръмп - остро осъзнаваща политическата чувствителност на покачващите се цени на бензина - прекара последните две седмици, използвайки почти всички налични лостове, за да облекчи натиска върху пазара в страната, пише Reuters.

Вашингтон дори издаде разрешение на страните да купуват санкциониран руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са натоварени на танкери в морето. Министерството на финансите на САЩ вече беше издало подобно 30-дневно освобождаване от санкции специално за Индия.

Обсъжданият обем петрол е значителен. Към 12 март руският суров петрол и рафинирани продукти на танкери възлизат на общо около 245 милиона барела - което е близо до обема на загубените досега доставки от Близкия изток, според фирмата за анализи Kpler.

Но общата цифра всъщност преувеличава вероятното облекчение за петролните пазари, дори ако освобождаването от санкции бъде удължено. Причината е, че Китай, Индия и Турция вече купуват по-голямата част от руския петрол въпреки западните санкции, което означава, че освобождаването от санкции, на практика освобождава много по-малко допълнителни барели петрол на пазара, отколкото предполага общият обем.

МАЕ също предприе агресивни действия. Организацията обяви планове, според които нейните 32 страни членки ще освободят 400 милиона барела от резервите си - безпрецедентно намаление на запасите, представляващо около една трета от общите стратегически петролни резерви, управлявани от агенцията.

Съединените щати ще допринесат със 172 милиона барела от своя стратегически петролен резерв от 415 милиона барела, което е най-големият дял досега. Това оставя Вашингтон само с около 100 милиона допълнителни барела, които биха могли лесно да бъдат използвани поради технически и оперативни ограничения, смятат от JPMorgan.

Администрацията на Тръмп разглежда също и други опции, които САЩ имат, като например разрешаването на продажбата на зимен бензин през летния сезон на шофиране или настояването на Конгреса да намали данъците върху бензина и дизела.