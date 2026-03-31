Европейската комисия призовава страните членки да обмислят намаляване на използването на петрол, както и на газ, особено в транспортния сектор, пише Politico. Те трябва да бъдат подготвени за продължително прекъсване на доставките на енергоносители заради войната в Иран.

Призивът е от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен. Той отразява нарастващите опасения, че конфликтът в Персийския залив прераства от ценови проблем в пълномащабна криза на доставките на енергоносители със сериозни последици за световната икономика.

В писмо до министрите на енергетиката на страните членки, Йоргенсен посочва, че правителствата трябва да разгледат доброволни мерки за намаляване на потреблението, със специален фокус върху транспорта. Това може да означава призиви към гражданите да ограничат пътуванията с автомобили и самолети, за да се запази гориво за по-неотложни нужди.

По думите на Йоргенсен, транспортният сектор в Европа е изправен пред нарастващи разходи и недостиг на горива заради конфликта в Персийския залив, откъдето идват над 40 процента от вноса на авиационно гориво (керосин) и дизел. Ситуацията се усложнява допълнително от ограничените алтернативни доставчици и недостатъчния капацитет на петролните рафинерии в ЕС.

Еврокомисарят предупреждава държавите да се въздържат от мерки, които увеличават потреблението на горива или ограничават свободното движение на петролни продукти, както и да отчитат трансграничния ефект на националните решения.

Засега европейските страни не са въвели ограничения на потреблението на горива, каквито е имало по време на петролните кризи през 70-те г. на ХХ век, когато са се прилагали купонни системи и дни без автомобили. Международната агенция по енергетика вече предлага мерки, като насърчаване на работа от вкъщи и намаляване на скоростта по магистралите.