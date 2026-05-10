Той се е срещал с 6-годишния си син само веднъж. Няколко дни близо един до друг в живот, който иначе прекараха на километри един от друг. В продължение на 15 години Мохамад Абдула Ал Мамун работи в Саудитска Арабия, изпращайки пари у дома на семейството си в един от най-бедните райони на Бангладеш, разказва Daily Sabah.

Тази година той планираше да се върне, да построи по-голяма къща със спестяванията си и да прекара време с детето, което почти не познаваше. След това, на 8 март, ракета удари работническия му лагер. Мъжът получи тежки изгаряния и по-късно почина. Той е сред повече от две дузини чуждестранни работници, убити в Близкия изток, след като САЩ и Израел влязоха във война с Иран през февруари.

Десетки милиони чуждестранни работници помогнаха за изграждането на модерни, захранвани от петрола икономики на арабските държави от Персийския залив, като много от тях не споделят напълно техния просперитет. Сега те са изправени пред още по-остра дилема: да продължат да работят в Близкия изток, където заплатите са много по-високи, надявайки се, че колебливото примирие ще продължи; или да се върнете във вече бедни страни, където цените са скочили поради конфликта.

Работниците мигранти съставляват мнозинството от населението в много арабски държави от Персийския залив. Европейците, арабите и индийците доминират в бизнеса и финансите, докато работници от бедните страни в Азия и Африка се трудят дълги часове при ужасни температури в петролни съоръжения и строителни обекти - често с малко защита.

Коалицията за трудова справедливост за мигрантите в Персийския залив, застъпническа група, казва, че малцина са имали достъп до бомбоубежища и много са били блокирани от конфликта. В него се казва, че атаките са убили най-малко 24 чуждестранни работници в Персийския залив и четирима в Израел, докато Иран и съюзнически въоръжени групи са нанасяли вълни от ракетни удари и удари с дронове. Техният брой включва осем моряци, убити в морето.

"Това е много несигурна ситуация за работниците мигранти", казва Удая Уагъл, който изучава труда и миграцията в университета на Северна Аризона.

В началото на април беше обявено прекратяване на огъня, но преговорите за прекратяване на войната многократно бяха в застой. Иран на практика блокира Ормузкия пролив, ключов воден път за глобален нефт и газ, и казва, че ще го отвори отново само ако войната приключи и САЩ вдигнат блокадата си.

Паричните преводи

Произтичащият скок в цените на газа, торовете и други стоки засегна особено тежко азиатските страни. Паричните преводи от Персийския залив съставляват около 1% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Индия, 3% до 5% от БВП в Бангладеш, Пакистан и Шри Ланка и почти 10% в Непал. Сега те са по-жизненоважни от всякога, тъй като доходите на домакинствата са напрегнати и правителствата търсят чуждестранна валута за закупуване на петрол и газ.

Икономиките на страните от Персийския залив също са изправени пред мрачна перспектива, с ограничен износ и ключови енергийни съоръжения, които се нуждаят от ремонт след ракетни удари. Боевете може да се възобновят, тъй като Иран често отхвърля исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп. А семейството на Мамун вече премина през ужаса. На 9 март близките му се будят от телефонни обаждания, от които разбират, че 35-годишният мъж е ранен...

Работници като Мамун са най-уязвими, тъй като вършат "най-мръсната, опасна и трудна" работа, казва Шарифул Ислам Хасан от бангладешката организация за развитие BRAC. В Катар 27-годишен фабричен работник от Бангладеш е работли на 12-часови смени, докато ракетите са летели над него.

Той печели по-малко от 400 щатски долара месечно, като изпраща две трети от тях у дома.

"Нямаме друг избор, освен да продължим да работим", казва той при условие за анонимност от страх да не разгневи властите.

Катар въведе няколко реформи в навечерието на домакинството на Световното първенство през 2022 г., включително частичното премахване на система, която обвързваше работниците с техните работодатели. Активистите обаче казват, че злоупотребите са все още широко разпространени и че работниците имат малко пътища за преследване на справедливостта.

Ахмед ал Алийли, таксиметров шофьор в Катар, не е изпращал пари вкъщи на семейството си в Египет от два месеца. Някога е печелил до 3000 долара на месец, но доходите му падат до една трета от това, тъй като войната попречи на пътуванията.

"Ние сме съпътстващата щета от тази война", казва той.

Забавянето в ключови сектори като недвижимите имоти и строителството ще удари пряко трудовите мигранти. Работниците от Бангладеш и Пакистан са особено уязвими, тъй като често са наети неофициално и без фиксирани договори.

Въпреки реформите в някои страни, разрешителните за работа също често са обвързани с един работодател и в някои случаи работниците са ефективно блокирани, според трудовата коалиция. Някои работодатели дори могат да използват конфликта, за да удържат заплати, да отказват отпуск или да извършват произволни уволнения.