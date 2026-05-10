През последното десетилетие България се превърна в едно от най-надеждните места за развитие на софтуер в цяла Европа и не защото е най-евтиният вариант за компаниите, а защото балансира предвидим корпоративен данък, качество на кадрите и сигурност.

Това е все по-честото мнение на европейските компании, които избират страната ни, за да развиват т. нар. ниършоринг (от англ. nearshore) - бизнес стратегия за аутсорсинг на услуги към компании в георграфски близки държави.

С нарастващите си технологични центрове като София, Пловдив и Варна, страната дава възможност за мащабен ниършоринг, който се интегрира естествено със западноевропейските стандарти, пише в анализ на Nearshore Friends.

Все по-добри

Комбинацията от едни от най-ниските ставки на корпоративен данък в ЕС, както и приемането на единната европейска валута създава стабилна финансова среда за разработване на софтуер в България, посочват експерти.

В страната ни има над 100 000 професионалисти. Технологичният сектор в страната отчита стабилен растеж и заема водещо място в икономиката.

Понятието "професионалисти" включва софтуерни разработчици, AI инженери, специалисти по киберсигурност, DevOps, QA инженери и други експерти.

Според данни на Евростат в началото на годината броят на заетите в информационните и комуникационните технологии е висок, а секторът генерира близо 10% от БВП на страната.

Специализирана платформа StartNearshoring пише, че България предлага много стимули за квалифицирани международни професионалисти и компании, които искат да възлагат своите проекти тук - включително конкурентни заплати, качество на живот и общ бизнес климат.

Българите са сред най-добрите разработчици на софтуер, според проучване на Hacker Rank, което анализира ефективността на разработчиците по целия свят. Всяка година над 6000 завършили добре образовани таланти навлизат в икономиката на страната.

Освен това, оказва се, че сме едни от най-добрите с английския език в целия свят. България редовно попада в категорията "High Proficiency" (Високо владеене). В последните издания на индекса EF страната ни често се нарежда сред топ 20-25 в света и е в горната половина на класацията за Европа, изпреварвайки страни като Франция, Италия и Испания.

Западна Европа има проблем с кадрите

За 2024 г. над 57% от бизнесите в ЕС не могат да наемат достатъчно ИТ специалисти. Пропастта между търсенето на труд и реалната заетост е нараснала с 20% за последните десет години.

В Германия, Чехия, Малта, Австрия и Люксембург поне 65% от бизнесите се сблъскват с такъв недостиг. Сред големите предприятия в Германия делът някъде достига 80%.

Привлекателни сме, но виждаме ли го?

Според водещата Световна агенция за пазарно разузнаване IDC приходите на сектора в България са нараснали с 300% за последните седем години, достигайки около €2,5 млрд. В страната функционират близо 10 000 ИКТ компании, 70% от които работят изцяло на експортна база.

Технологичните гиганти у нас гласуват с присъствието си. Oracle, HP, IBM, Cisco, SAP, VMware, Ericsson, Uber, Microsoft и Financial Times имат центрове в България.

Компании в Берлин и Лондон изграждат технически екипи в София, но много млади българи все още мислят за ИТ кариерата си с уточненито, че ще имат ниски заплати тук и по-добре да отидат навън. Обаче пропускат, че "навън" отдавна идва при тях.