Един на пръв поглед елементарен търговски модел бързо набира скорост, превръщайки се в истински хит в Западна Европа. Това са добре познатите по нашите географски ширини магазини с огромно разнообразие от евтини, но атрактивни стоки.

Концепцията става все по-популярна в Испания, Португалия и Италия, а практиката показва, че има всички шансове да се наложи и на пазари като българския, където потребителите все по-често търсят оригинални продукти на достъпни цени.

От семейна търговия до международна верига

Един от най-показателните примери е испанската марка Ale-Hop, създадена от предприемача Висенте Грималт. Бизнесът започва още през 60-те години, когато той продава сувенири и аксесоари по пазарите в родния си регион край Аликанте. По-късно създава компания за търговия на едро, а в началото на XXI век решава да изпробва нова идея - магазин, който да комбинира ниски цени, оригинален дизайн и силно визуално присъствие.

Първият обект отваря във Валенсия през 2001 година, а днес веригата има стотици магазини в Испания, Португалия, Италия и Хърватия. Символът на марката - черно-бяла крава пред входа, се превръща в разпознаваем знак, който привлича клиенти още от улицата.

Какво прави тези магазини толкова успешни

Основата на успеха е проста, но внимателно изпълнена формула. В магазините се продават хиляди артикули - от аксесоари и играчки до декорации за дома, канцеларски материали и дребни подаръци. Цените са ниски, което насърчава импулсивните покупки, а асортиментът се обновява постоянно, така че клиентите винаги да откриват нещо ново.

Друг ключов елемент, разказва създателят, е атмосферата. Пространствата са цветни, с нестандартни декорации и подредба, която приканва посетителите да разглеждат. Не по-малко важна е и локацията - повечето магазини се намират в централни части на градовете, туристически зони, гари и летища, където потокът от хора е постоянен.

Според самата компания целта е магазинът да не бъде просто място за покупка, а преживяване, което кара клиентите да се връщат.

Има ли място за още един дискаунтър в България

Подобен тип търговия има доказан сериозен потенциал и на българския пазар, където потребителите традиционно са чувствителни към цените, но едновременно с това търсят разнообразие и нестандартни продукти. В последните години подобни обекти се радват на сериозно внимание, особено в големите градове и търговските центрове.

Германската TEDi например, която стъпи на българския пазар преди малко повече от 3 години и бързо разшири присъствието си с магазини в различни градове. Полската Pepco също вече е със статут на утвърдена марка и синоним на един от най-бързо растящите ритейлъри в сегмента на евтините стоки за дома, облекло и аксесоари.

С известни уговорки към този списък може да бъде добавен и гръцкият бранд Jumbo, който от години развива сходен модел на продажби с голямо разнообразие от достъпни продукти.

Затова не е изключено, и нови вериги от този тип да намерят своето място в България. И тук въпросът е по-скоро кога, а не дали.